Главное на 14 сентября (день)

Финансы

Верховная Рада 22 сентября рассмотрит проект госбюджета на 2012 год

Верховная Рада Украины в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.

А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.

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При расчете госбюджета-2012 учитывался курс 8 грн. за долл., цена газа - 414-416 долл.

При расчете государственного бюджета на 2012 год учитывался курс в районе 8 грн. за 1 доллар и цена газа - 414-416 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что правительство учитывало наихудший вариант развития событий по переговорам с Россией о снижении цены на газ, и именно поэтому учитывало стоимость газа 414-416 долларов за тысячу кубометров.

«До тех пор, пока мы не договоримся о новых условиях контракта (по закупке газа у России – УНИАН), мы обязаны будем его выполнять. Поэтому мы и рассчитываем самый худший вариант. Лучше готовиться к худшему, чем быть неподготовленными», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что данная цена газа (414-416 долл. за тыс. куб. м – УНИАН) является среднегодовой и, учитывая условия расчета цены, в 2012 году она будет поквартально снижаться к концу года.

«Она будет большей в І-ІІ квартале, а потом будет уменьшаться», - сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, что при подготовке проекта госбюджета Украины на 2011 год правительство заложило курс гривни к доллару в 2011 году – 7,95 грн. за 1 долл. США.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.

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Минфин предлагает в 2012 г. увеличить доходы госбюджета на 11,6%, расходы – на 10,5%

Министерство финансов Украины предлагает в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который сегодня рассматривается на заседании Кабинета министров, увеличить доходы госбюджета на 11,6% – до 334 млрд. грн., расходы – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Петр ЯРОШЕНКО сегодня в ходе представления документа для членов правительства.

Характеризуя документ в целом, министр отметил, что он состоит из 22 текстовых статей по сравнению с 100 и более статьями в бюджетах предыдущих лет.

По словам П.ЯРОШЕНКО, дефицит бюджета в 2012 году будет сокращен до 2,5% по сравнению с 3,5% планового показателя на 2011 год.

Объем заимствований по сравнению с предыдущим годом сократится на 17,4%, а обслуживание госдолга обойдется в 30 млрд. грн.

В 2012 году правительство предлагает предоставить государственных гарантий на сумму не более 1% от ВВП.

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта. Такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% от ВВП по сравнению с 3,5% в текущем году. Это гарантия стойкости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджетов в границах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест, - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что бюджет в 2012 году обеспечит поддержку отечественного производителя в ключевых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства. «Этим бюджетом мы подтверждаем, что Украина проводит предсказуемую взвешенную экономическую политику, которая для обеспечения роста в большей степени опирается на внутренний рынок.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

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В 2012 году зарплаты бюджетников вырастут в среднем на 25,5% - Азаров

Проектом закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» предусмотрено, что среднемесячный размер должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы увеличится на 25,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

Он объяснил, что средняя зарплата заведующего дошкольного учебного заведения в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, вырастет на 847 грн., или на 35%, учителя высшей категории общеобразовательного учебного заведения – на 614 грн. (25%), врача-хирурга высшей категории в стационаре – на 861 грн. (30%), участкового врача-терапевта высшей категории – на 704 грн. и фельдшера высшей категории – на 540 грн.

«На 1,2 млрд. грн. увеличатся расходы бюджета для выплаты всем педагогическим работникам надбавки в размере 20% должностного оклада. К тому же в следующем году мы построим десятки новых школ, больниц, поликлиник, начнем масштабное техническое переоснащение медицинских заведений», - отметил глава правительства.

Он также сообщил, что дополнительно будут выделены почти 4 млрд. грн. на увеличение размеров помощи семьям с детьми. Планируется также увеличить объем финансирования других социальных расходов.

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Кабмин прогнозирует в 2012 г. рост ВВП на уровне 5,5%, дефицит бюджета - 2,5% ВВП

Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% от ВВП по сравнению с 3,5% в текущем году. Это гарантия стойкости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджетов в границах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест, - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что бюджет в 2012 году обеспечит поддержку отечественного производителя в ключевых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства. «Этим бюджетом мы подтверждаем, что Украина проводит предсказуемую взвешенную экономическую политику, которая для обеспечения роста в большей степени опирается на внутренний рынок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 31 августа т.г. одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы.

Согласно документу, в 2012 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП составит 6,5%, по пессимистическому – 5%, номинальный ВВП – 1,5155 трлн. грн. и 1,505 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 7,9% (по обоим прогнозам). Рост цен производителей промышленной продукции – 9,7 и 9,4% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно. Средняя зарплата – 3, 175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. Уровень безработицы - 7,2-7,7% (по обоим вариантам прогноза).

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Согласно закону о госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.

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ТЭК

Украина ведет переговоры с МВФ о возможности неповышения цены на газ для населения - Клюев

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности неповышения цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

«Мы сейчас ведем переговоры с Международным валютным фондом, и у нас предусмотрено и в программе социально-экономического развития, и в проекте бюджета – мы ведем переговоры с МВФ о том, чтобы не повышать тарифы», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что в этом вопросе правительство проводит «нормальную прозрачную политику» и все показатели выполняются.

А.КЛЮЕВ также отметил, что в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрено погашение разницы в тарифах на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября руководитель представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что дальнейшая реализация программы сотрудничества МВФ и Украины не сводится только к повышению тарифов на газ.

В частности, он отметил, что все условия, связанные с программой МВФ, были обнародованы ранее.

Из этого перечня выполнено условие по отмене законодательной нормы, которой Национальный банк Украины обязывался выкупать облигации внутреннего государственного займа, которые выпускаются на докапитализацию банков.

По поводу пенсионной реформы, М.АЛЬЕР отметил, что соответствующий закон уже поступил в МВФ, он сейчас переводится и анализируется.

Еще одно из условий программы, а именно повышение тарифов на газ, не выполнено.

М.АЛЬЕР напомнил, что повышение тарифов на газ на 50% в апреле текущего года было предусмотрено более ранними договоренностями. В последствии это условие было изменено на повышение тарифов в апреле на 20%, в июне – еще на 20%.

«Этого не случилось», - констатировал М.АЛЬЕР.

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ТЭО завода по производству ядерного топлива в Украине готово на 80% - «ТВЭЛ»

Москва. Технико-экономическое обоснование завода по производству ядерного топлива в Украине готово на 80%.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции по связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ».

Отмечается, что серьезные затруднения стороны испытывали с началом разработки ТЭО, так как были проблемы с передачей в Украину исходных технологических данных. Проблемы были обусловлены наличием расхождений в законодательствах двух стран.

«Вопрос был решен посредством выбора российского института ОАО «ГСПИ» в качестве субподрядчика для разработки ТЭО. Важно отметить, что на настоящее время российский институт вместе с украинским ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» разработали порядка 80% разделов ТЭО, которые им были поручены», - говорится в сообщении.

Сообщается, что работы будут завершены после получения исходных данных по площадке, подготовка которых активно ведется.

Отмечается, что ОАО «ГСПИ» было аккредитовано в Украине, в настоящее время решаются процедурные вопросы по получению необходимых лицензий для выполнения проектных работ.

Как сообщал УНИАН, по данным «ТВЭЛ», ряд банков готовы начать консультации по финансированию строительства в Украине завода по производству ядерного топлива.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении «ТВЭЛ» подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

9 сентября Украинский государственный концерн «Ядерное топливо» (Киев) и российская компания «ТВЭЛ» подписали учредительный договор о создании на Украине частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива».

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В бюджете-2012 запланирована докапитализация «Нафтогаза» на 12 млрд. грн.- Ярошенко

В проекте закона о государственном бюджете на 2012 год предусмотрена докапитализация НАК «Нафтогаз Украины» на 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, отвечая на вопрос о запланированной сумме дотации НАК «Нафтогаза» для компенсации разницы в тарифах на газ.

Кроме того, министр отметил, что в следующем году не планируется проведение рекапитализации коммерческих банков за государственные средства.

Ф.ЯРОШЕНКО также сообщил, что в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрена сумма возмещения налога на добавленную стоимость в 45,8 млрд. грн. по сравнению с 40 млрд. грн. на 2011 год.

По словам министра, сумма поступлений от приватизации в 2012 году ожидается на уровне 10 млрд. грн.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства был представлен проект закона о госбюджете на следующий год.

Как сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, Верховная Рада в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.

А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.

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Промышленность

Правительство прогнозирует рост промпроизводства в 2012 году на уровне 8,3%

Правительство Украины прогнозирует рост промышленного производства в 2012 году на уровне 8,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, представляя Программу социально-экономического развития на 2012-2014 годы.

В частности, по его словам, в 2012 году рост производства в машиностроении составит 20%, металлургии, химической и легкой промышленности – 5-6%, в обработке древесины и целлюлозно-бумажной промышленности – 17%, в сельском хозяйстве – 5,1%.

Кроме того, ожидается, что производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Украине в 2011 году вырастет на 7,1%.

Также, по словам А.КЛЮЕВА, рост на 6% ожидается в области строительно-монтажных работ и жилищном строительстве.

Он также сообщил, что ожидается, что в 2012 году розничный товарооборот вырастет на 15% при инфляции в размере 7,9%.

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта. Такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

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Королевская инициирует принятие закона о защите национального товаропроизводителя

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует принятие закона в поддержку национального товаропроизводителя.

Об этом УНИАН смообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Комментируя данные Госстата о том, что дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 2 раза, депутат отметила, что правительству необходимо принять важнейшее стратегическое решение – отказаться от сырьевой направленности экономики, и начать реальное стимулирование национальных производителей продукции с высокой добавочной стоимостью. «Украина не должна оставаться сырьевым придатком более развитых стран. Поэтому мы собрали рабочую группу по подготовке законопроекта, направленного на поддержку национального товаропроизводителя. В нее вошли представители ассоциаций и союзов производителей, руководители отечественных компаний. Именно предложения представителей реальной экономики лягут в основу готовящегося законопроекта», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, правительство допускает стратегические ошибки, из-за чего экономика Украины становится особенно уязвимой перед угрозой второй волны кризиса. «Первая ошибка правительства – это стимулирование импорта. Иностранные товары заполняют украинский рынок быстрее, чем наши экспортеры выходят на внешние рынки. При этом в большинстве случаев речь идет о последствиях экономической политики Кабмина. Яркий пример – увеличение доли импортных нефтепродуктов в стране, которая сегодня приближается к 70%» - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вторая ошибка – это сдерживание экспорта. В первую очередь речь идет об экспортном рынке зерна. Пока внутри страны происходит его передел, Украина теряет возможности для нормализации торгового баланса и перспективы на традиционных рынках сбыта Ближнего Востока и Северной Африки. И третья ошибка – это рост доли сырья и полуфабрикатов в структуре экспорта и, соответственно, уменьшение доли продуктов с высоким уровнем добавочной стоимости», - отметила глава парламентского комитета.

По ее мнению, если правительство в срочном порядке не начнет исправлять эти системные ошибки – кризис в украинской экономике наступит гораздо раньше, чем появятся серьезные угрозы обвала мировых рынков. «Необходимо немедленно привести в действие государственные программы по стимулированию экспорта, отменить все ограничения на экспорт и перестать загонять экспортеров в угол. И, наконец, правительству необходимо принять важнейшее стратегическое решение – отказаться от сырьевой направленности экономики, и начать реальное стимулирование национальных производителей продукции с высокой добавочной стоимостью», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 8 месяцев 2011 г. составило 6 млрд. 665,8 млн. долл. Таким образом, дефицит внешнеторгового баланса вырос в 2,02 раза, по сравнению с 3 млрд. 293,6 млн. долл. за январь-июль 2010 г.

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Завтра в Карпатах, на севере и в центре Украины ожидаются небольшие дожди

Завтра в Карпатском регионе Украины, ночью и утром в северных областях, а днем и в центральной части местами небольшие дожди, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Украгидрометцентре.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части до 33°; в северных и большинства западных областей ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киевской области в четверг ночью и утром отдельные небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре в районе Киева 18°.

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