Мартенс и Лавринович обсудили правовые предпосылки ассоциации Украины и ЕС

Правовые предпосылки для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом были обсуждены в ходе встречи президента Европейской народной партии Вилфреда МАРТЕНСА с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в ходе встречи президент ЕНП выразил мнение, что во время заключения Соглашения об ассоциации будут актуальными вопросы выполнения Украиной своих обязательств, в частности тех, что находятся в правовой плоскости.

«Мы должны убедить наших граждан, что цели, которые мы ставим перед нашими странами, являются целями и вашей страны», - отметил В.МАРТЕНС.

Стороны обсудили ход реализации в Украине судебной реформы, реформирования избирательного законодательства, конституционный процесс в Украине, в том числе в контексте распределения властных полномочий между ветвями власти и тому подобное.

А.ЛАВРИНОВИЧ проинформировал В.МАРТЕНСА, что на сегодняшний день остается невыполненным лишь одно обязательство, которое было взято государством Украина при вступлении в Совет Европы – реформирование криминальной юстиции.

При этом он сообщил европейскому политику о шагах, которые осуществляются Украиной для принятия нового Уголовно-процессуального кодекса, новых редакций законов о прокуратуре и адвокатуре. По словам министра, сегодня, впервые за последние 16 лет членства Украины в Совете Европы, можно утверждать, что эти вопросы могут будут решены в коротком отрезке времени.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил необходимость внесения изменений в Основной Закон государства. По его словам, изменения к Конституции назрели давно, на сегодня такой вопрос стоит актуально. Однако, отметил министр, речь идет лишь о совершенствовании, а не радикальных изменениях Основного Закона.

Кроме того, по словам министра юстиции, необходимы также изменения к Конституции, которые создадут внутригосударственные правовые механизмы для перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Такие изменения, по мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, могут быть внесены на финальной стадии евроинтеграции страны.