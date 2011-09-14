Главное на 14 сентября (вечер)

Финансы

Правительство Украины не планирует в 2011 году продажу национализированных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В этом году точно не будем продавать», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что продажу можно будет проводить в том случае, когда будет благоприятная конъюнктура рынка.

На сегодняшний день, отметил Ф.ЯРОШЕНКО, «финансовые рынки стоят и выгодную продажу провести нет возможности».

Национальный банк Беларуси разрешил субъектам хозяйствования – резидентам проводить расчеты в иностранной валюте при оказании ряда услуг физлицам-нерезидентам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее письмо Нацбанка №31-13/608 от 13 сентября направлено всем банкам для применения в работе и информирования своих клиентов.

Как сообщает управление информации Нацбанка, это должно повысить заинтересованность субъектов хозяйствования - резидентов в наращивании экспорта услуг, а также стимулировать поступление экспортной валютной выручки в страну.

Выданное разрешение охватывает туристические услуги, медицинские, услуги в сфере гостиничного бизнеса, услуги оздоровительных учреждений (санаториев, профилакториев, домов отдыха, турбаз), по обучению, стажировке и повышению квалификации.

В соответствии с принятым решением расчеты в иностранной валюте за перечисленные услуги могут осуществляться путем внесения физлицом-нерезидентом наличной иностранной валюты в кассу банка для ее зачисления на счет резидента.

«Таким образом, на основании выданного разрешения любой субъект хозяйствования, оказывающий названные услуги физическим лицам - нерезидентам, вправе без прохождения его должностными лицами тестирования в Нацбанке на знание норм валютного законодательства получать иностранную валюту посредством проведения расчетов через кассу банка, минуя кассу предприятия», - поясняют в Национальном банке.

Как отмечают в Нацбанке, преимуществом осуществления таких расчетов является снижение издержек предприятия (отсутствует необходимость в организации работы кассы предприятия, найме кассового работника, закупке справочных материалов и специальных технических средств для определения подлинности и платежности наличной иностранной валюты, оплате инкассации в банк валютной выручки).

В Сопоте (Польша) 30 сентября состоится первый бизнес-форум «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве директор экономического департамента Польской конфедерации частных предпринимателей «Левиатан» Яцек АДАМСКИ.

Организаторами мероприятия выступили Польская конфедерация частных работодателей «Левиатан» и Конфедерация европейского бизнеса. Министерство иностранных дел Польши выполняет функцию соорганизатора.

В первом бизнес-форуме «Восточного партнерства» примут участие несколько сотен представителей стран «Восточного партнерства» и Европейского Союза: инвесторы и предприниматели, менеджеры, представители организаций предпринимателей и работодателей, представители правительств и Еврокомиссии, а также эксперты-экономисты.

От Украины в форуме примет участие первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Заместитель директора Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Польши Пиотр ЦИЕЦЬВЕЖ отметил, что главная цель проведения форума - разработка и предоставление рекомендаций бизнес-сообщества по вопросам направлений развития «Восточного партнерства» в сфере экономики, а также активизация бизнес-сообщества в странах «Восточного партнерства», выступающего за экономическую интеграцию с ЕС.

«Мы знаем, что есть достаточно много проблем с обеих сторон. Мы хотим показать возможные решения, которые могут быть приняты ЕС для того, чтобы ускорить процесс сотрудничества между компаниями из Западной Европы, Евросоюза и стран «Восточного партерства», - сказал он.

Социальная политика Закон Украины «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы» опубликован в газете «Урядовый курьер» (№35 от 14 сентября 2011 года).

Закон вступает в действие с 1 октября 2011 года, кроме отдельных норм, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон 9 сентября 2011 года.

Законом предусматривается повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, повышение страхового стажа до 30 лет для женщин и до 35 - для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышена до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 грн. Также закон снижает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.

Правительство намерено продлить эксперимент по введению методов непрямой оценки доходов граждан для назначения социальной помощи.

Соответствующее постановление, подготовленное Министерством социальной политики, было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, сообщается на официальном сайте министерства.

Данный эксперимент проводился в течение мая–июля 2011 года в пяти пилотных управлениях труда и социальной защиты населения: в Луцком районе Волынской области, Александрийском районе Кировоградской области, Ленинском и Кировском районах г. Кировоград и Корюковском районе Черниговской области.

Первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА проинформировал, что в рамках эксперимента в этих управлениях был проведен анкетный опрос 2195 граждан, которые обратились по назначению соцпомощи, инспекторы осуществили 400 обследований имущественного состояния заявителей.

В Минсоцполитики убеждены, что эффективность работы государственных социальных инспекторов благодаря применению методов непрямой оценки доходов значительно повысилась: предоставление недостоверной информации о доходах было обнаружено в 55% случаев, тогда как без применения методов непрямой оценки доходов этот показатель составляет 4%.

«Результаты трехмесячного эксперимента дают определенные основания считать целесообразным внедрение методов непрямой оценки доходов. Однако для окончательных выводов относительно этого необходим более длительный период исследования. В частности, необходимо исследовать методы непрямой оценки доходов на такой категории заявителей, как получатели жилищных субсидий, подавляющее большинство которых обратятся в управления труда и социальной защиты населения с началом отопительного периода», - сказал В.НАДРАГА.

Правительство одобрило продление эксперимента до 31 декабря 2011 года.

Энергетика

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-августе 2011 года увеличилось на 3,6%, или на 4,373 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 126,588 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 8 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 11,8%, или на 5,855 млрд. кВт/ч, – до 55,367 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,2%, или 102,9 млн. кВт/ч, – до 57,804 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 4,3%, или 216,7 млн. кВт/ч, – до 5,217 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-августе т.г. сократили выработку электроэнергии на 18% – до 8,192 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в августе т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с августом 2010 года на 1,4%, или 211,7 млрд. кВт/ч, – до 14,838 млрд. кВт/ч.

Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 73,1%, или на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в отчетный период импортные поставки газа из Российской Федерации выросли на 62,1%, или на 11 млрд. куб. м,— до 28,711 млрд. куб. м.

В денежном выражении стоимость импортированного в январе-июле газа выросла в 1,8 раза — до 8,6 млрд. долл. Стоимость импортных поставок из России за 7 месяцев составила 8 млрд. долл.

Совет Национальной безопасности (RBN) Польши завтра на своем заседании в Варшаве обсудит роль проекта создания евразийского нефтетранспортного коридора «Одесса-Броды-Плоцк» для энергобезопасности страны.

Об этом УНИАН сообщили в среду в пресс-службе подчиненного Президенту Польши Бюро Национальной безопасности (BBN).

Согласно сообщению, участники RBN под председательством президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО намерены посвятить обсуждению этого вопроса около 1,5 часа.

Прес-секретарь BBN Йоанна КВАСНЕВСКА-ВРУБЕЛЬ не уточнила корреспонденту УНИАН, кто примет участие в завтрашнем заседании, отметив, что на это заседание традиционно приглашаются все участники совета. (В RBN входят самые высокопоставленные представители польской власти, среды которых, глава правительства, главы обоих палат парламента, министр иностранных дел и министр обороны - УНИАН).

"Завтра увидим, кто будет принимать участие", - сказала она.

По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ и глава BBN Станислав КОЗЕЙ после заседания намерены провести пресс-конференцию.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью оптимизации функций Министерства аграрной политики и продовольствия Украины издал Указ о внесении изменений в Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Указ № 915/2011 от 14 сентября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 23 апреля 2011 года № 500, вносятся следующие изменения.

Абзац третий пункта 3 после слов «(далее – отрасли агропромышленного производства)» дополняется словами «инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения».

Таким образом, третий абзац пункта 3 "Основными задачами Минагрополитики Украины является формирование и обеспечение реализации:" будет выглядеть следующим образом: "государственной политики в сферах сельского хозяйства, животноводства, садоводства, семеноводства, рассадничества, виноградарства, пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – отрасли агропромышленного производства), инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственной совещательной деятельности".

Также подпункт 4 пункта 4 после слов «агропромышленного производства» дополняется словами «развитие сельскохозяйственного машиностроения». Таким образом, в пункте 4 "Минагрополитики Украины в соответствии с возложенными на него задачами:" подпункт 4 следует читать: "принимает меры, направленные на технико-технологическое переоснащение отраслей агропромышленного производства, развитие сельскохозяйственного машиностроения, энергосбережение, координацию инновационных проектов".

Кабинет министров Украины в месячный срок должен привести свои решения в соответствие с данным Указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Финансирование агропромышленного комплекса Украины в 2012 году увеличится более чем в 1,5 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил, представляя на заседании Правительства проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013-2014 годы.

«В целом финансирование отрасли в следующем году будет увеличено более чем в полтора раза, что позволит содействовать росту сельскохозяйственного производства и восстановить частично утраченные позиции на внешних рынках продовольствия», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, строительство оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, зерноскладов, реализация проектов развития растениеводства - вся эта работа по развитию инфраструктуры аграрного сектора продолжится и в 2012 году.

В частности, как отметил первый вице-премьер, будет начато строительство оптовых рынков сельхозпродукции в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Ровенской и еще в ряде областей. Зерносклады и элеваторы планируют строить в следующем году в Херсонской, Одесской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Ценовую стабильность на продовольственном рынке, по словам А.КЛЮЕВА, обеспечит формирование государственного Аграрного фонда. Последний, по его мнению, создаст также дополнительные гарантии для сельхозпроизводителей по сбыту их продукции.

Первый вице-премьер отметил продолжение работы по модернизации сельского хозяйства. По его словам, государство будет оказывать финансовую помощь по закупке новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Также, по словам А. КЛЮЕВА, существенное внимание будет уделено развитию аграрной науки.

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(УНИАН)