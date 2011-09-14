МЧС просит Януковича срочно внести в ВР законопроект о дерегулировании предпринимательства

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию правового регулирования административных отношений между органами государственного надзора в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности и субъектами ведения хозяйства" и внести его в парламент как безотлагательный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, соответствующее письмо В.БАЛОГА направил В.ЯНУКОВИЧУ.

Этот проект закона был разработан на выполнение задач главы государства, предусмотренных Программой экономических реформ на 2010-2014 годы по дерегулированию и развитию предпринимательства, и с целью решения вопросов, поставленных на заседании Комитета экономических реформ, которое состоялось на прошлой неделе.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования административных отношений между органами государственного надзора в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности и субъектами ведения хозяйства.

Законопроект, в частности предусматривает отмену такого инструмента (документа), как разрешение органов пожарной безопасности на начало работы предприятия, осуществление начала использования объектов недвижимости, начала работы новосозданных предприятий, внедрение новых технологий и пр. после представления декларации соответствия материально-технического на основании поданной (зарегистрированной) декларации соответствия объекта недвижимости требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности субъектом ведения хозяйства государственному администратору.

Кроме того, законопроект предусматривает лишение органов надзора в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности права самостоятельно принимать решение о частичной или полной остановке (закрытии) работы субъекта ведения хозяйства.

МЧС также предлагает на законодательном уровне лишить права инспекторов пожарной безопасности осуществлять плановые и внеплановые проверки субъектов малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что эту законодательную инициативу поддержала Европейская бизнес-ассоциация и Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины.