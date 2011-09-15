Анонс на 15 сентября

* Состоится II Международная конференция «Эффективное управление крупными аграрными компаниями». Организаторы: ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" и агентство «AgriEvent». В конференции примут участие представители крупнейших агрокомпаний из Бразилии, Аргентины, России, Казахстана, Украины и ЕС.

* Продолжится двухдневное расширенное заседание Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений. На заседании планируется рассмотреть проекты Законов Украины «О рынке земель», реестр № 9001 и 9001-1.

* Состоится совещание с участниками рынка ипотечного кредитования на тему: «Рефинансирование Государственным ипотечным учреждением ипотечных кредитов и направления сотрудничества с банками-партнерами». Предусмотрено общение с представителями СМИ председателя правления ГИУ В.Миргородского.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится встреча, во время которой будут представлены возможности привлечения капитала на Варшавской фондовой бирже для компаний из региона Центрально-Восточной Европы. Участники: министр государственной казны Республики Польша Александр Град, вице-министр государственной казны Кшиштоф Валенчак, президент Варшавской фондовой биржи Людвик Соболевски, президент Краевого депозитария ценных бумаг Ивона Срока, а также представители польских и международных финансовых учреждений. Организаторы - CEE IPO Roadshow и Посольство Республики Польша в Украине.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Данон-Юнимилк» инвестирует 5 млн. евро в развитие украинских активов”, посвященная 50-летию завода «Галактон». К концу 2011г. суммарные вложения в производственные мощности новой объединенной компании составят около 5 млн.евро, из них 60% уже инвестировано в модернизацию завода «Галактон». Вопросы: Итоги модернизации производственных мощностей компании «Данон-Юнимилк»; Планы по внедрению современных технологий производства молочных продуктов в Украине, развитию инновационных направлений, а главное - повышению стандартов качества и безопасности продукции согласно Европейским нормам; Завод «Галактон» - историческая значимость предприятия, его роль сегодня, и воплощение традиций в продукции ТМ «Галактон». Участники: Дарио Маркетти, генеральный директор «Данон-Юнимилк» и Юрий Луцков, директора завода «Галактон» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Аккредитация СМИ по адресу katerina.komarova@twg.com.ua

* Пресс-конференция Ассоциации «Промышленно-строительная группа «Ковальская», на которой состоится презентация завода декоративной обработки тротуарной плитки и элементов ландшафтного дизайна торговой марки «Авеню Декор». Участники: руководители и главный технолог завода «Бетон Комплекс», который входит в Ассоциацию. После пресс-конференции состоится пресс-тур на завод, где можно ознакомиться с полным производственным циклом продукции «Авеню Декор» и работой линии известной в Европе фирмы SCHINDLER.

* Пресс-конференция на тему: «Реформирование системы льгот, обновление Закона о пенсионной реформе: экспертная оценка». Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины (2005-2010гг.) Павел Розенко; старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

* В Шевченковском районном суде г. Киева состоится слушание дела "плиточников" - организатора Предпринимательского Майдана Сергея Мельниченко и остальных активистов, обвиняемых в создании организованной преступной группы с умыслом повреждения тротуарной плитки на Майдане Независимости.

* 15 - 18 сентября в Ялте, Ливадийском дворце состоится 8-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Форум откроется 16 сентября выступлениями Президента Украины В.Януковича и Президента Израиля Ш.Переса. Участники: премьер-министр Украины Н.Азаров, вице-спикер Государственной думы РФ А.Бабаков, министр иностранных дел Швеции К.Бильдт, министр экономического развития и торговли Казахстана К.Келимбетов, первый вице-премьер-министр Украины А.Клюев, вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Б.Колесников, член исполнительного комитета и член правления Deutsche Bank Ю.Фитчен, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Ш.Фюле, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности (1999-2009) Х.Солана, президент Института Брукингса Строуб Телботт, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы М.Чавушоглу и др.

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