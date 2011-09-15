Клюев примет участие в Ялтинском форуме «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее»

15-16 сентября первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ примет участие в 8-й Ялтинской ежегодной встрече «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, 16 сентября форум откроется выступлениями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА.

В этот же день запланировано и выступление А.КЛЮЕВА.

Форум пройдет с 15 по 18 сентября 2011 г. в Ливадийском дворце Ялты. Его организаторами выступают «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.