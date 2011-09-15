Курс НБУ на 15.09.11
08:37, 15 сентября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 15.09.11 100 USD – 797.2300 (14 сентября – 797.2300)100 EUR – 1094.5171 (14 сентября – 1087.8203)10 RUR – 2.6256 (14 сентября –– 2.6410)Учетные курсы банковских металлов на 15.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-145813.37 (14 сентября-143979.74)961 XAG 10 Серебро-3286.98 (14 сентября-3190.51)962XPT10Платина-144378.35(14 сентября-144936.41)964XPD10Палладий-57480.28 (14 сентября-57001.95)
Официальный курс НБУ на 15.09.11
100 USD – 797.2300 (14 сентября – 797.2300)
100 EUR – 1094.5171 (14 сентября – 1087.8203)
10 RUR – 2.6256 (14 сентября –– 2.6410)
Учетные курсы банковских металлов на 15.09.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-145813.37 (14 сентября-143979.74)
961 XAG 10 Серебро-3286.98 (14 сентября-3190.51)
962XPT10Платина-144378.35(14 сентября-144936.41)
964XPD10Палладий-57480.28 (14 сентября-57001.95)
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