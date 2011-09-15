ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Домашний телефон в Украине стал дороже мобильного» пишет: если еще в начале года львиная доля домашних абонентов пользовались в городе самым экономичным тарифом 19,73 грн/мес. с лимитом 200 минут, то с сентября большинство из них вынуждены довольствоваться предложением без поминутной оплаты за 29,74 грн/мес. Т.е. для многих местная связь подорожала на 50%…

http://delo.ua/tech/domashnij-telefon-v-ukraine-stal-dorozhe-mobilnogo-164441/

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Также «Дело» в публикации «Вертолетная площадка Януковича» подорожала» пишет: на строительство вертолетной площадки под Каневом Национальное агентство по вопросам подготовки к проведению чемпионата Евро-2012 по футболу дополнительно выделяет 700 тыс. грн.

http://delo.ua/ukraine/vertoletnaja-ploschadka-janukovicha-podorozhala-164417/

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«Дело» в публикации «Азаров готов демонтировать украинскую ГТС» пишет: в связи с запуском "Северного потока" премьер Николай Азаров хочет знать, сколько газа Россия будет поставлять в Европу по украинской ГТС. Если газ по украинским трубам гнать не будут, Украина демонтирует свою ГТС…

http://delo.ua/ukraine/azarov-gotov-demontirovat-ukrainskuju-gts-164440/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Атомная редакция», в котором пишет: Украина и Россия столкнулись с новым препятствием в энергетической сфере — теперь в ядерной энергетике. Вчера было объявлено, что стороны испытывают трудности в вопросе подготовки ТЭО для строительства нового завода по фабрикации топливных элементов для украинских АЭС. Российская сторона, вопреки договоренностям, не спешит передавать Украине технологии, хотя именно их получение стало решающим фактором при выборе российской корпорации ТВЭЛ в качестве партнера по строительству завода…

http://www.kommersant.ua/doc/1773558

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Собиратель земель», в котором пишет: предприниматель Олег Бахматюк объединяет свои агропромышленные активы. Он объявил, что передает находящиеся в его собственности 77,5% акций крупного производителя яичной продукции Avangardсо агрокомпании Ukrlandfarming, принадлежащей ему же. Объединенный производитель будет иметь крупнейший земельный банк среди публичных компаний в СНГ, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1773689

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бюджет на вырост» пишет: сегодня Кабмин направит в Верховную Раду утвержденный накануне проект госбюджета на 2012 г. Эксперты оценивают заложенные в нем макроэкономические ориентиры как оптимистичные, но при этом не сомневаются в их стопроцентном выполнении на бумаге…

http://finance.eizvestia.com/full/byudzhet-na-vyrost

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Газ заменят инновациями», в котором пишут: премьер Николай Азаров заявил, что перспективы развития украинской экономики должна определять не цена на российский газ, а приоритеты инновационного развития страны. Эксперты считают, что для реализации такого сценария Кабмин должен отказаться от бюджетного финансирования газификации регионов и сделать ставку на альтернативные виды топлива и инвестиции в энергоэффективные технологии…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-zamenyat-innovaciyami

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«Экономические известия» публикуют материал «Рецессия уже за поворотом», в котором пишут: о близости второй волны финансового кризиса все более категорично заявляют по обе стороны Атлантики. А зачастившие прогнозы глав центробанков и экономистов наталкивают на мысль об их участии в едином тотализаторе глобальной рецессии…

http://finance.eizvestia.com/full/recessiya-uzhe-za-povorotom

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Газета «Сегодня» в публикации «Киевлянам 23 гривни в день на еду не хватает» пишет: Госстатистики подсчитал, что каждый украинец в среднем тратит на еду 23 гривни в день. Издание подает собственное исследование вопроса, какие продукты можно купить на эту сумму…

http://www.segodnya.ua/news/14288600.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве бесплатного жилья ждут 333 года» пишет: получить бесплатную квартиру в Киеве хотят все. Тем, кому она положена по закону, стоят в очереди, но двигается она крайне медленно. Заветные «квадраты» получают 300—400 человек в год, а ждут — больше 100 тысяч. Дабы сократить очередь, власти предлагают квартиры по льготной цене…

http://www.segodnya.ua/news/14288622.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Повышение зарплат бюджетникам в 2012 году - за чей счет "банкет"?» пишет: в проекте бюджета-2012 предусмотрено повышение окладов бюджетникам и ряда соцвыплат. Кабмин уверяет, что цель будет достигнута. Но эти планы совершенно не сопоставимы с тем, что сейчас уготовило украинцам правительство…

http://economics.unian.net/rus/detail/102294

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Citi нарисовал угрожающие последствия выхода Греции из еврозоны» пишет: Греция переходит на драхму с одномоментной девальвацией к евро на 40%, начинаются банковская паника, банкротства предприятий, любое финансирование прекращается, страна погружается в глубочайшую рецессию с гиперинфляцией, погрузив в хаос и полмира. Такой сценарий рисует Citi. Вероятность выхода Греции из еврозоны растет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1366016/grecheskij_haos

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Также «Ведомости» в публикации «Против торговли талонами техосмотра объявлен очередной поход» пишут: Минфин и Российский союз автосраховщиков придумали, как бороться с торговлей талонами техосмотра. Пунктам техосмотра придется согласовывать с РСА количество талонов, которые они смогут выдавать водителям. Владельцы пунктов ТО полагают, что ничего не изменится…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1366015/vojna_za_talony

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Издание «Известия» в публикации «Новостройки будут проектировать с учетом террористической угрозы» пишет: российские города превратятся в укрепрайоны с контрольно-пропускными пунктами после того, как 20 сентября вступит в силу в действие свод антитеррористических правил для строителей. Документ обязывает архитекторов, строителей и проектировщиков продумывать защиту объектов от террористической угрозы еще на стадии проектирования. Разумеется, нововведения скажутся и на цене строительства…

http://www.izvestia.ru/news/500673

(УНИАН)