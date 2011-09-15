В Страсбурге открылась первая сессия Парламентской Ассамблеи ЕвроНЕСТ (депутаты Европарламента и национальных парламентов стран - участниц “Восточного партнерства” – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Страсбурге проходит первая сессия Ассамблеи.

Попытки созвать Ассамблею предпринимались с 2009 года, однако в связи с политическими проблемами в Беларуси много времени был потрачено на поиск компромисса между депутатами Европарламента и национальных парламентов стран “Восточного партнерства”.

В результате, после событий 19 декабря 2010 года в Минске, задержания большого количества активистов и кандидатов в Президенты, стороны пришли к выводу, что Беларусь пока не будет принимать участия в работе Ассамблеи.

На сегодняшний день Ассамблея состоит из 60 депутатов Европарламента, и 50 депутатов стран - участниц «Восточного партнерства” (по 10 от каждой страны – Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы, без Беларуси).

Сегодня Ассамблея планирует одобрить ряд документов, в частности доклад для саммита “Восточного партнерства”, который состоится 29-30 сентября в Варшаве.