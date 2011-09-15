Янукович внес изменения в состав Совета регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 9 апреля 2010 года № 533”. Этот документ размещен на официальном сайте главы государства.

Документом предусмотрено внести изменения в Указ Президента Украины от 9 апреля 2010 года № 533 «О Совете регионов». Изменениями предусмотрено, что «исполнительным секретарем Совета регионов является один из заместителей Главы Администрации Президента Украины».

Также указом введен в состав Совета регионов председатель Донецкого областного совета Андрей ФЕДОРУК (по согласию).

Кроме того, предусмотрено утвердить в составе Совета регионов таких лиц: министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА, заместителя Главы Администрации Президента Украины, исполнительного секретаря Совета Станислава СКУБАШЕВСКОГО, председателя Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКОГО и председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира ЯЦУБУ.

При этом прекращено членство в составе Совета регионов Василия Джарты (председатель Совмина АРК В.Джарты умер 17 августа 2011 года в возрасте 53 лет из-за болезни - УНИАН). Выведены также из состава Совета регионов Виктор ТИХОНОВ (1 июня 2011 года Президент Украины своим указом освободил В.ТИХОНОВА от должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - УНИАН) и Валерий САРАТОВ (1 июня Президент Украины освободил В.САРАТОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации - УНИАН).