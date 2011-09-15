Грищенко: сегодня не стоит вопрос о размещении на территории Украины элементов ЕвроПРО

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что сегодня не стоит вопрос о размещении на территории Украины элементов Общеевропейской системы противоракетной обороны (ЕвроПРО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто ДЗАННЬЕРО, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы считаем, что вопрос надежной защиты от угрозы баллистических ракет, оснащенных боеголовками с оружием массового уничтожения, является очень важной темой, которая должна быть предметом обсуждения всех заинтересованных стран. Но на сегодняшний день вопрос о размещении таких элементов на территории Украины не ставится», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

В свою очередь Л.ДЗАННЬЕРО сказал: «Я могу подтвердить слова господина министра, что этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Дирк БРЕНГЕЛЬМАНН заявил, что Украина и Североатлантический альянс обсуждают вопросы сотрудничества относительно ЕвроПРО.

13 сентября США и Румыния подписали соглашение о размещении в Румынии базы американских ракет-перехватчиков SM-3.

14 сентября Турция и США в Анкаре подписали меморандум о размещении на турецкой территории радиолокационной системы ЕвроПРО.