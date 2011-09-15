Главное на 15 сентября (день)

Финансы

Президент имеет определенные замечания к проекту госбюджета-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ имеет определенные замечания к проекту государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на заседании Совета регионов в Киеве.

Президент напомнил, что в ближайшее время парламент начнет работу над проектом госбюджета на 2012 год.

«Пока еще я имею к нему, к этому проекту, некоторые замечания. У нас подход с премьер-министром к этому вопросу очень принципиальный, но во время проработки его в парламенте и потом с правительством, безусловно, мы некоторые положения и параметры улучшим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал Министерство финансов продолжить работу над проектом госбюджета.

«Как говорят, совершенству нет границ. Но убежден, что этот процесс даст возможность оптимально подойти ко всем бюджетным параметрам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я, безусловно, рассчитываю на то, что Верховная Рада подойдет к этому вопросу также творчески, хотя мы знаем, что этот процесс всегда слишком политизируют», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 14 сентября на заседании Кабинета министров Украины был представлен проект госбюджета на 2012 год.

В частности, Кабмин прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.

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Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 10%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 сентября увеличился на 10% и на начало дня 15 сентября составил 17,205 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 6,8%, или на 1,089 млрд. грн.

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ТЭК

Украина в апреле-июле импортировала 2 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Химические активы Group DF Ostchem Holding в апреле-июле импортировали в Украину 2,013 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом свидетельствуют данные об импорте газа за в январь-июль, обнародованные Государственной службой статистики.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 639,842 млн. куб. м газа на сумму 179,156 млн. долл., из Туркменистана – 668,523 млн. куб. м на сумму 187, 186 млн. долл., из Узбекистана – 704,322 млн. куб м на сумму 197,210 млн. долл..

Ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем "Нафтогаз".

Справка УНИАН. В Ostchem Group входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская область), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая область) и "Азот" (Черкассы).

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Польша и Чехия соединили свои газотранспортные системы

Варшава. Премьер-министр Польши Дональд ТУСК вместе с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ 14 сентября торжественно открыли первый интерконнектор, соединяющий газотранспортные системы стран.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского правительства, Д.ТУСК назвал соединение ГТС двух входящих в Евросоюз стран «очередным шагом» для создания единого энергетического рынка европейского объединения.

Польский премьер отметил, что этот трубопровод также позволит минимизировать последствия возможных перебоев с поставками российского газа, которые имели место в 2009 году из-за спора РФ с Украиной о ценах и условиях поставок голубого топлива.

«Этот польско-чешский интерконнектор является знаком надежды, что газовые проблемы никогда уже не коснутся наших государств. По крайней мере, не так сильно, как несколько лет назад», - сказал Д.ТУСК.

Он добавил, что Польша рассчитывает на использование построенного коннектора для поставок газа LNG c польского терминала в Свиноуйшьче и газа из Норвегии.

Пресс-служба польского правительства сообщила, что мощности построенного газопровода составляют 0,5 млрд. кубометров газа в год и могут быть увеличены в перспективе до 2-3 млрд. кубометров.

Стоимость строительства 32-километрового интерконнектора, которое началось в 2009 году, составило около 27 млн. евро, половину из которых выделил Польше и Чехии Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в начале 2009 года почти на три недели перекрыл поставки газа через украинскую газотранспортную систему, что привело к сбоям в газоснабжении ряда стран Евросоюза.

Польша, которая вместе с Чехией входит в ЕС с 2004 года, после этого газового конфликта ускорила работы над диверсификацией газовых поставок, в частности, по достройке на Балтийском море терминала для поставок газа LNG.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, около 75% которого импортирует: в основном из Российской Федерации.

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«Зангас-НГС» завершило работы по строительству газопровода «Армянск-Джанкой»

Частное акционерное общество «Зангас-НГС» завершило работы по строительству линейной части магистрального газопровода высокого давления «Армянск-Джанкой» протяженностью 72,5 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Группы компаний Group DF.

По словам председателя правления ЧАО «Зангас-НГС» Александра ЕМЕЛИНА, проект вышел на завершающую стадию. «Кроме линейной части газопровода полностью выполнены работы по испытанию и осушке трубопровода, а также врезке 4 кранов для газопроводов-отводов на населенные пункты и один кран на подземное хранилище газа. Выполняются финальные работы по прокладке кабеля, энергообеспечению, благоустройству площадок, рекультивации земли. Компания планирует сдать объект до конца 2011 года» - сообщил А.ЕМЕЛИН.

«Когда трубопровод «Армянск-Джанкой» будет достроен, появится возможность транспортировать дополнительные объемы газа до 4,5 млрд. кубометров, увеличив объем поставок газа с материка на полуостров Крым в более чем два раза. Таким образом, трубопровод обеспечит энергетическую безопасность полуострова. Это большой шаг вперед для развития промышленности и газификации всего Крыма на многие годы вперед» - заявил А.ЕМЕЛИН.

ЧАО «Зангас-НГС» является генеральным подрядчиком ГК «Укртрансгаз» по строительству газопровода «Армянск-Джанкой» на условиях выполнения всего комплекса работ «под ключ», включая выполнение проектно-изыскательских работ.

Напомним, трубопровод «Армянск-Джанкой» является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Крыму за последние 8 лет. Его общая стоимость, включая трубы, материалы и оборудование, составляет более 700 млн. грн. Необходимость его строительства возникла в связи с технологической изношенностью нынешнего магистрального трубопровода «Херсон-Симферополь», который был построен 40 лет назад и работает только на 50% своих возможностей. Из-за этого индивидуальные хозяйства и промышленные потребители полуострова испытывают дефицит поставок природного газа. По сравнению с газопроводом «Херсон-Симферополь» газопровод «Армянск-Джанкой» имеет в полтора раза больший диаметр и почти в два раза большее рабочее давление в 5,4 МПа. При сооружении трубопровода «Армянск-Джанкой» использовались новейшие инженерные решения. Речь идет о горизонтально-направленном бурении, которое позволяет прокладывать трубы под реками, дорогами, застройками и другими участками, где традиционный метод весьма затратный либо невозможен.

Технологическим преимуществом газопровода «Армянск-Джанкой» является то, что он может работать в реверсном режиме и быть использован для транспортировки газа на материк в случае разработки черноморских газовых месторождений. В Джанкое соединяются газопроводы "Джанкой - Феодосия - Керчь" и "Симферополь - Севастополь". «Армянск-Джанкой» соединит эти газопроводы с общей газотранспортной сетью, по которой газ собственной добычи может распределяться по всей территории Украины и на экспортные рынки.

Справка УНИАН. ЧАО «Зангас-НГС» является одним из лидеров строительства объектов нефтегазового комплекса в Украине. Предприятие основано в 1994 году на базе ВПО «Зарубежнефтегазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2007 году компания вошла в Группу компаний Group DF. Специалисты компании строили топливные магистрали в странах Северной Африки, Ближнего Востока, в Туркменистане, Афганистане, Финляндии, Греции. Среди крупнейших проектов компании в Украине – строительство газопровода-перемычки между КС "Долина" и газопроводами "Уренгой — Помары — Ужгород" и "Прогресс" до пересечения с газопроводом "Долина — Ужгород — госграница". В результате чего экспортная мощность украинской ГТС была увеличена на 2 млрд. куб. м газа в год.

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Промышленность

Предприятия Украины завершили январь-июль с положительным финрезультатом 52,872 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-июле 2011 года составил 52 млрд. 872,4 млн. грн. против 28 млрд. 252,7 млн. грн. за январь-июль 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 57,7% предприятий страны, их финансовый результат составил 112 млрд. 646,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 42,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 59 млрд. 774,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 44,7% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 22 млрд. 280,5 млн. грн. Прибыль получили 55,3% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 60 млрд. 146,2 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-июль 2011 года составил 37 млрд. 865,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Украина продаст квоты на выброс более 6,7 млн.т двуокиси углерода

Украина продаст 6 млн. 712 тыс. 113 тонн эквивалента двуокиси углерода Великобритании, Швейцарии и Испании.

Текст соответствующего распоряжения от 12 сентября № 860-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, Государственному агентству экологических инвестиций Кабмин поручил провести в установленном порядке операции по передаче единиц (частей) установленного количества в качестве сокращения выбросов парниковых газов, достигнутого владельцами объектов к началу первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проектов общего внедрения и подтвержденного международным верификатором, на счета иностранных государств или уполномоченных ими покупателей.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными два – торговля выбросами и проекты общего внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов.

Ранее Кабмин принял решение о продаже 7 млн. 474 тыс. 961 тонн эквивалента двуокиси углерода.

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Соцполитика

В Украине в августе на 10 рабочих мест претендовало 48 человек

В Украине в августе 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 48 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 сентября 2011 года составило 448,3 тыс. человек, что на 36 тыс. человек меньше, чем на 1 августа т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 сентября 2011 года составляла 93,2 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

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В Украине в августе число зарегистрированных безработных сократилось до 432,4 тыс. человек

В Украине в августе т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июлем на 7,9%, или на 37,1 тыс. человек, и на 1 сентября составило 432,4 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 20,6%, или на 112,5 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 сентября 2011 года составил 1,6% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 сентября т.г. получали пособие по безработице, составило 310,3 тыс. человек, что на 9,1%, или на 11,2 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 августа т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 сентября 2011 г. составила 878 грн., что на 24 грн. больше, чем на 1 августа т.г.

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Завтра дожди пройдут в Крыму, Приазовье и в Луганской области

16 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в южных, восточных и в большинстве центральных областей, а днем в Крыму, Приазовье и в Луганской области ожидается небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных областях, Винницкой и Черкасской областях ночью 6-11°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 10-15°, в Крыму и на побережье морей 15-20°, днем 19-24°, на юге до 28°.

В Киеве и области осадков не предусматривается. Температура по области ночью 6-11°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью около 10°, днем 17-19°.

15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 18°.

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