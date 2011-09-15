Главное на 15 сентября (вечер)

Финансы

В Верховную Раду Украины поступил проект Государственного бюджета на 2012 год, подготовленный Кабинетом министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Правительство Украины снизило прогноз роста ВВП в 2012 году с 5,5% до 5%.

Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября под № 9000.

Согласно документу, доходы Госбюджета в 2012 году составят 337 млрд. 556 млн. 920,4 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда – 291 млрд. 444 млн. 234,3 тыс. грн. и специального фонда – 46 млрд.112 млн. 686,1 тыс. грн.

Расходы предусмотрены в сумме 361 млрд.585 млн. 949,5 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда – 314 млрд. 880 млн. 992,1 тыс. грн. и расходы специального фонда – 46 млрд. 704 млн. 957,4 тыс. грн.

Предельный объем дефицита Госбюджета Украины – 24 млрд.129 млн. 484,1 тыс. грн., в том числе предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета – 20 млрд. 244 млн. 850,8 тыс. грн., специального фонда – 3 млрд. 884 млн. 633,3 тыс. грн.

Номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, рост цен производителей – 9,4%.

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Это предусмотрено в постановлении регулятора №278, которым вносятся изменения в инструкцию о порядке осуществления валютообменных операций. Постановление опубликовано на сайте Верховной Рады.

"Работник банка (финансового учреждения) обязан отметить фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях", - говорится в документе.

Ранее предъявлять удостоверяющие личность документы было необходимо при проведении соответствующих операций на сумму свыше 15 тыс. грн.

При проведении операций на сумму свыше 50 тыс. грн. работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Поправками также исключен пункт инструкции, которым предусматривалось право Нацбанка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Кроме того, согласно постановлению банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за гривни.

Как сообщается в письме Нацбанка (№29-113/7043), текстом которого располагает УНИАН, соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ №278: документ вступит в силу с 23 сентября, со дня опубликования в "Официальном вестнике Украины".

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг изучает законность деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» в Украине.

Об этом сообщает журнал WeeklyUA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дано поручение юридическому отделу ознакомиться с правовой основой деятельности этой организации, чтобы можно было сформулировать позицию по этому вопросу», – отметили в Госфинуслуг.

Свои выводы ведомство намерено обнародовать в ближайшие дни.

Как сообщает WeeklyUA, с начала осени в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей МАВРОДИ, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая им высокие проценты прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн. людей.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

«Несут люди разные: и по возрасту, и по социальному положению. Вкладывают от сотни гривен, заканчивая десятками тысяч долларов», – утверждает Дмитрий АНАНЬЕВ, который одним из первых начал выстраивать структуру «МММ-2011» в стране.

По его словам, на сегодняшний день пирамида активно набирает членов во всех регионах Украины. По оценкам самого С.МАВРОДИ, в стране уже «сотни тысяч» участников пирамиды.

«МММ-2011» привлекает украинцев тем, что обещает очень высокую прибыль, которая не сравнима с процентами по банковским депозитам. Вклады якобы растут на 20-30% в месяц, то бишь суммы должны вырасти в 10-20 раз за год. Если же вклад положить на депозит (то есть, обязаться не превращать его в наличку в течение некоторого времени) то за год деньги якобы могут и вовсе увеличиться в 130 раз.

Кроме того, участники пирамиды зарабатывают и на том, что приводят в нее новых членов. За это им полагается определенная часть вклада нового участника.

«Например, человек делает вклад в 100 долларов, и мне тут же перечисляется 20 долларов. Итого уже человек десять я привел», – рассказал киевский студент Эдуард ФИЛИППОВ, с которым связался журнал.

Вместе с тем психотерапевт, ведущий тренер Украинского филиала Московского Гештальт Института Евгений МЕДРЕШ считает, что украинцы вновь поверили в «МММ» в силу психологической особенности граждан постсоветских стран.

«Наша страна – страна миллионов финансовых иждивенцев, дармоедов. Такая психология допускает, что можно отдать свои деньги какому-то дяде, а он, как-то поколдовав, вернет гораздо большую сумму. И этот соблазн гораздо сильнее опасений, что пирамида рухнет. А как, за счет чего будут возвращаться вклады – это людям не интересно», - резюмирует Е.МЕДРЕШ.

Энергетика Позиция России по «газовому» спору с Украиной не изменилась, и она готова защищать свои интересы в любой судебной инстанции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил на пресс-конференции в Москве.

В частности, он подчеркнул, что позицию РФ по данному вопросу озвучил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью каналу «Евроньюс».

«Президент РФ в интервью каналу «Евроньюс» еще раз, буквально на пальцах, объяснил позицию российской стороны. Хочу подтвердить, что выбор - в пользу судебного решения, если такой будет избран украинской стороной. Это не наш выбор», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

При этом он напомнил, что пресс-служба Президента РФ сообщала о готовности отстаивать свою позицию в любом суде.

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ намерен поручить сформированному после октябрьских выборов польскому правительству определить условия участия поляков в проекте создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута "Одесса-Броды-Плоцк”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом глава польского государства сказал журналистам в Варшаве в четверг после заседания Совета Национальной безопасности (RBN), посвященного вопросам энергетической безопасности.

Б.КОМОРОВСКИЙ напомнил, что идея создания ЕАНТК для поставок каспийской нефти в Европу обсуждается уже "много лет”, заметив, что до сих пор существует неразрешенные вопросы касательно "экономического обоснования проекта".

«Буду рекомендовать будущему правительству принятие соответствующих решений, насколько и на каких условиях польская сторона хочет принимать участие в этом проекте», - сказал президент Польши.

Он также отметил, что намерен обсудить готовность участия в проекте с представителями других государств, среди которых назвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

«Одно является точным, что сейчас Польша должна стремится к получению также экономических и бизнес эффектов при реализации проектов по энергетической безопасности. Возможно, одной из таких попыток станет новый подход к старому проекту Одесса-Броды-Плоцк», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ в заявлении для прессы.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в августе текущего года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в августе т.г. против августа 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 10,4% (к июлю т.г. – 2,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 7,4% (к июлю т.г. – 4,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 9,6% (к июлю т.г. – спад 1,6%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в августе т.г. по сравнению с августом 2010 года составил 11% (к июлю т.г. – 2,8%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 5,3% (к июлю т.г. – спад 2,2%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 9,7% (к июлю т.г. – рост 4,3%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 8,4% (к июлю т.г. – 4%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 15,2% (к июлю т.г. – 5,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в августе т.г. против августа 2010 года составил 9% (к июлю т.г. – 0,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 0,9% (к июлю т.г. – рост 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 10,8% (к июлю т.г. – рост 2,6%).

В химической и нефтехимической промышленности в августе т.г. против августа 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 21,4% (к июлю т.г. – рост 3,1%), в том числе в химическом производстве – 29,8% (к июлю т.г. – рост 4,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,1% (к июлю т.г. – спад 2,8%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 11,2% (к июлю т.г. – 6,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в августе т.г. по сравнению с августом 2010 года рост производства составил 18,7% (к июлю т.г. – 5,6%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,1% (к июлю т.г. – 3%), в частности в производстве машин и оборудования – 12,3% (к июлю т.г. – 4,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 14,3% (к июлю т.г. – спад 3,1%), в производстве транспортного оборудования – 35% (к июлю т.г. – 5,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 3,3% (к июлю т.г. – 0,9%).

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-июле 2011 года составил 52 млрд. 872,4 млн. грн. против 28 млрд. 252,7 млн. грн. за январь-июль 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 57,7% предприятий страны, их финансовый результат составил 112 млрд. 646,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 42,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 59 млрд. 774,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 44,7% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 22 млрд. 280,5 млн. грн. Прибыль получили 55,3% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 60 млрд. 146,2 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-июль 2011 года составил 37 млрд. 865,7 млн. грн.

Единственный выход из сложившейся ситуации вокруг инсулинового завода «Индар» - возвращение контрольного пакета акций государству.

К такому выводу пришли члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения во время заседания, состоявшегося 14 сентября, сообщил УНИАН член комитета, народный депутат Украины от фракции НУ-НС Владимир КАРПУК.

При этом, говоря об итогах заседания комитета, В.КАРПУК заявил, что «каких-то конкретных предложений от правоохранительных органов» он так и не услышал.

Как заявил депутат, в течение трех лет длится следствие, которое ни к чему не привело. «Еще раз подчеркиваю хронологию хищения столичного завода: 22 февраля 2008 года решением Носовского районного суда Черниговской области было отчуждено у государства 70,7% акций завода, 5 марта 2008 г. завод продается за смешную сумму 30 000 грн, 14 марта 2008 года - дарится, а 17 марта 2008 года эти акции уже оформляются под залог в коммерческом банке. Все это проводится молниеносно. И мы все понимаем, что такая операция стала возможной только благодаря содействию высокопоставленных лиц».

Депутат подчеркнул, что дело «Индара» - это стратегический вопрос и его необходимо решать в законодательном поле, так как надежды на то, что удастся уладить конфликт за короткое время в суде, нет.

«Мне это напоминает аналогичную ситуацию, когда были попытки вернуть в государственную собственность Херсонский комбайновый завод. И я предложил комитету ВР подготовить законопроект о возвращении в государственную собственность акций завода «Индар», - заявил депутат.

По словам В.КАРПУКА, это предложение о подготовке законопроекта было единогласно поддержано всеми членами комитета.

«Регистрируйте, и мы будем поддерживать однозначно, - заявила Татьяна БАХТЕЕВА. - Я буду соавтором этого законопроекта».

Он рассказал, что требование как можно быстрее вернуть завод государству вызвано обеспокоенностью членов комитета уровнем квалификации нового руководства.

По словам заместителя главы комитета Вячеслава ПЕРЕДЕРИЯ, «таким стратегическим предприятием должен руководить человек с медицинским образованием, который разбирается в том, что он производит».

По мнению В.ПЕРЕДЕРИЯ, ситуация с заводом «Индар» - типична для всей медицинской промышленности и требует принятия радикальных мер. «Украдена практически вся медицинская промышленность Украины, которая с таким трудом налаживалась в начале 90-х годов. Нужно, не стесняясь, назвать всех героев поименно. И я думаю, что мы должны написать обоснованные письма Президенту, премьер-министру, генеральному прокурору. Мы это уже делали много раз, но будем надеяться, что у новой власти хватит сил навести порядок в стране, о котором так много говорят», - заявил депутат.

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(УНИАН)