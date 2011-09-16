Курс НБУ на 16.09.11

08:44, 16 сентября 2011
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Официальный курс НБУ на 16.09.11100 USD – 797.3300 (15 сентября – 797.2300)100 EUR – 1099.9167 (15 сентября – 1094.5171) 10 RUR – 2.6138 (15 сентября – 2.6256) Учетные курсы банковских металлов на 16.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143997.80 (15 сентября-145813.37)961 XAG 10 Серебро-3216.43 (15 сентября-3286.98)962XPT10Платина-143519.40(15 сентября-144378.35)964XPD10Палладий-57168.56 (15 сентября-57480.28)

Официальный курс НБУ на 16.09.11

100 USD – 797.3300 (15 сентября – 797.2300)

100 EUR – 1099.9167 (15 сентября – 1094.5171)

10 RUR – 2.6138 (15 сентября – 2.6256)

Учетные курсы банковских металлов на 16.09.11 за 10 тройских унций (грн.)

959XAU10Золото-143997.80 (15 сентября-145813.37)

961 XAG 10 Серебро-3216.43 (15 сентября-3286.98)

962XPT10Платина-143519.40(15 сентября-144378.35)

964XPD10Палладий-57168.56 (15 сентября-57480.28)

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