Курс НБУ на 16.09.11

Официальный курс НБУ на 16.09.11100 USD – 797.3300 (15 сентября – 797.2300)100 EUR – 1099.9167 (15 сентября – 1094.5171) 10 RUR – 2.6138 (15 сентября – 2.6256) Учетные курсы банковских металлов на 16.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143997.80 (15 сентября-145813.37)961 XAG 10 Серебро-3216.43 (15 сентября-3286.98)962XPT10Платина-143519.40(15 сентября-144378.35)964XPD10Палладий-57168.56 (15 сентября-57480.28)

Официальный курс НБУ на 16.09.11 100 USD – 797.3300 (15 сентября – 797.2300) 100 EUR – 1099.9167 (15 сентября – 1094.5171) 10 RUR – 2.6138 (15 сентября – 2.6256) Учетные курсы банковских металлов на 16.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143997.80 (15 сентября-145813.37) 961 XAG 10 Серебро-3216.43 (15 сентября-3286.98) 962XPT10Платина-143519.40(15 сентября-144378.35) 964XPD10Палладий-57168.56 (15 сентября-57480.28)

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