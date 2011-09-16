Анонс на 16 сентября

* При участии главы КГГА Александра Попова состоится расширенное заседание Коллегии КГГА. Будет обсуждаться состояние подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.. Докладчики: Владимир Стороженко, начальник ГУ жилищного хозяйства; Дмитрий Новицкий, начальник ГУ коммунального хозяйства; Вячеслав Лисовик, начальник ГУ управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения; Эдуард Соколовский, председатель правления ПАТ „Киевэнерго”; Юрий Коляда, председатель правления ПАТ „Экостандарт” и другие.

* Состоятся мероприятия, посвященные передаче второй партии модернизированных легких транспортных самолетов Ан-32 заказчику – ВВС Индии. Работы по модернизации этих самолетов проводились специалистами ГП «Завод 410 ГА» в соответствии с контрактом между Украиной и Индией, который стал одним из крупнейших за всю историю авиационной промышленности Украины.

* Состоится подписание Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Проектного соглашения между Европейским инвестиционным банком и НЭК «Укрэнерго» по проекту «Строительство воздушной линии 750 кв Запорожская АЭС - Каховская». Финансовое соглашение от Украины подпишет министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, Проектное соглашение - директор НЭК «Укрэнерго» Анатолий Ходакивский. От ЕИБ соглашения подпишет вице-президент ЕИБ Антон Роп. После подписания запланирован брифинг министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция организаторов форума «Инвестиции для развития инфраструктуры Киева и Киевской области» (www.iui-forum.com.ua). Это первый независимый Форум, который проводится представителями власти, банков и предпринимателями на равных условиях, без политического финансового влияния. Темы: упрощение процедуры введения инвестиционных проектов на территории Украины с помощью системы «Единого окна»; привлечение прямых иностранных инвестиций для развития украинских частных предприятий; незавершенные инфраструктурные проекты в Киеве и Киевской области. Участники: А.Присяжнюк, председатель КОГА; И.Довбань, председатель ГУ экономики и инвестиций КГГА; В.Федюк, директор Департамента регионального развития Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины; В.Чеповый, ген.директор ООО «Информационно-цифровые технологии»; С.Михайловская, руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации; К.Куликов, зам.председателя бюджетного комитета ВРУ; О.Надоша, член регламентного комитета ВРУ; Д.Богуш, президент Bohush Communication (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0444537479, info.IUI.forum2011@gmail.com. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится первое заседание информационного пресс-клуба, организованного ПАТ «АК «Киевводоканал». Тема беседы: «Особенности Днепровской воды и способы ее очистки».

* Состоится совещание по вопросам противодействия коррупции в органах земельной сферы. В работе примут участие: министр аграрной политики Николай Присяжнюк, председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко, зам.министра внутренних дел Дмитрий Ворона, зам.ген.прокурора Михаил Гаврилюк, председатели областных и районных управлений Госкомзема.

* Состоится брифинг первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, на котором будет сообщено о принятом решении относительно наложения штрафа на ПП «Капитолий» (г. Житомир) за нарушение конкурентного законодательства. В частности, речь пойдет о применении санкций за невыполнение предприятием требований Комитета о прекращении распространения неправдивой рекламы услуг по предоставлению денежных ссуд.

* Відбудеться презентація "Insurance ТОР" на тему: "Аналіз діяльності страхового ринку України за 1 півріччя 2011 року". Організатор - Український науково-дослідний інститут "Права та економічних досліджень". Учасники: Олександр Залетов - головний редактор журналу "Insurance ТОР"; Павло Литвин - генеральний директор СК НАСТА; Збігнєв Шолига - генеральний директор СК ПЗУ- Україна (страховання життя); Вадим Загребний - голова правління СК Брокбізнес; Юрій Гришан - директор СО" Ильичевское".

* Пресс-конференция на тему: «Профессиональные организации определят 100 лучших ресторанов Евро-2012». Участники: председатель Совета по вопросам туризма и курортов, главный редактор журнала «Гостиничный и ресторанный бизнес» Евгений Самарцев; президент Ассоциации кулинаров Украины, декан факультета ресторанного и гостиничного бизнеса КНТЭУ Михаил Пересичный; директор Киевского техникума гостиничного хозяйства Анатолий Матвиенко; президент Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли Украина реализовать Стратегию национальной экологической политики?». Участники: Владимир Билоконь, начальник Департамента государственной экологической политики и международной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины; Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

* Состоится мультимедйный видеомост Москва – Киев на тему: "Есть ли рецепт от бедности?" Участники в Киеве: Нина Подлужная, директор департамента стратегического планирования Минсоцполитики Украины; Людмила Черенько, зав.отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАНУ. В Москве: Юрий Крупнов, председатель Движения развития, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник РФ.

* Начнутся торжества по случаю открытия новых регулярных авиарейсов из Дубаи в Украину. Организатор - первая бюджетная авиакомпания из Дубаи Flydubai. В торжествах по случаю выполнения первого прямого рейса Киев-Дубаи примет участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников. Брифинг вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, ген.директора Flydubai Гейт Аль Гейта, руководства ГП МА «Борисполь».

* Пресс-конференция на тему: «Внедрение Европротокола в Украине - еще один шаг к европейским стандартам жизни». Мероприятие посвящено вступлению в силу с 19 сентября 2011 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дорожно-транспортных происшествиях и выплате страхового возмещения». Участники: Владимир Романишин, президент Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), Сергей Будник, начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины; Иван Гуминский, зам..ген.директора МТСБУ; Роман Роменский, начальник юридического департамента МТСБУ.

* В рамках деловой программы международной конференции «Эффективное управление крупными аграрными компаниями», состоится поездка на с/х предприятия корпорации «Сварог Вест Групп» (Хмельницкая область).

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