ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Арбузов готовит фуршет на 3 миллиона. Луценко такое даже и не снилось» пишет: Национальный банк Украины потратит 2,85 млн. грн. на торжественные мероприятия в честь 20-летия НБУ…

http://delo.ua/ukraine/arbuzov-gotovit-furshet-na-3-milliona-lucenko-takoe-dazhe-i-ne-sn-164508/

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Также «Дело» в публикации «Антимонопольщики недовольны столичным «налогом на Интернет» пишет: в АМКУ решили разобраться с планами столичных властей ввести в городе налог на Интернет», то есть взимать с операторов единый тариф на доступ к квартирам киевлян. В ведомстве заподозрили, что это решение может нарушать антимонопольное законодательство…

http://delo.ua/business/antimonopolschiki-nedovolny-stolichnym-nalogom-na-internet-164499/

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«Дело» в публикации «Пошлина на экспорт подсолнечного масла может составить 5%, но не менее 42 евро за тонну» пишет: наконец-то прояснилась ситуация относительно экспортных пошлин на масличные культуры и подсолнечное масло. Их введение предусмотрено проектом госбюджета на 2012 год с целью наполнения доходной части бюджета…

http://delo.ua/business/poshlina-na-eksport-podsolnechnogo-masla-mozhet-sostavit-5-no-ne-164520/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Встреча на зависшем уровне», в котором пишет: на следующей неделе Москву посетит президент Виктор Янукович. Визит ранее не планировался и сейчас готовится сторонами в режиме цейтнота и секретности. В повестке предстоящей встречи Януковича с российским коллегой Дмитрием Медведевым наиболее острые вопросы двусторонних отношений — цена на газ и интеграция Украины в Таможенный союз. Источники издания не исключают, что по первому вопросу Россия может пойти на определенные уступки. Во всяком случае, встреча должна продемонстрировать, насколько Москва и Киев готовы к примирению…

http://www.kommersant.ua/doc/1774174

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Учить будут за деньги», в котором пишет: вчера Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном бюджете на 2012 год. Среди прочего в документе предусматривается увеличение финансирования гуманитарного блока — сферы образования, науки и культуры. В частности, финансирование системы образования по сравнению с 2011 годом будет увеличено на 12,7 млрд грн, науки — на 700 млн грн, культуры и искусства — на 1,4 млрд грн. По мнению ученых, указанных средств совершенно недостаточно. Вместе с тем эксперты в области культуры удовлетворены даже незначительным повышением…

http://www.kommersant.ua/doc/1774211

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Издание «Экономические известия» в публикации «Покупатели уходят с базаров» пишет: одежные ритейлеры утверждают, что покупатели уходят с базаров в брендовые магазины. Количество любителей рынков действительно уменьшается, но уходят они не в фирменные и специализированные магазины, а совершают покупки, где придется…

http://markets.eizvestia.com/full/pokupateli-uhodyat-s-bazarov

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Арабы заставят потесниться», в котором пишут: полеты из Киева в крупнейший город ОАЭ начинает арабская low-cost компания Fly Dubai. Перевозчику придется делить этот маршрут с украинскими компаниями МАУ и «АэроСвит»…

http://markets.eizvestia.com/full/araby-zastavyat-potesnitsya

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«Экономические известия» публикуют материал «Крупы регульнут», в котором пишут: гречневый кризис многому научил чиновников - правительство готовится во всеоружии отразить возможные кризисы на рынке круп и спешно дорабатывает нормативные акты, которые «развяжут руки» Аграрному фонду и сделают возможными интервенции…

http://markets.eizvestia.com/full/krupy-regulnut

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Газета «Сегодня» в публикации «Янукович форсирует курс на Европу. Чтобы напугать Россию?» пишет: Банковая снова заявила курс на форсирование евроинтеграции. Правда, МИД опроверг информацию о том, что президент пригрозил главе этого ведомства Константину Грищенко увольнением в случае, если до конца года договоры об ассоциации и зоне свободной торговли не будут подписаны…

http://www.segodnya.ua/news/14289024.html

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Также «Сегодня» в публикации «Мавроди и "МММ" теперь в Киеве: вкладчиков уже около 200 тысяч» пишет: в столице появилась реклама скандальной финансовой пирамиды…

http://www.segodnya.ua/news/14289082.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ "надавил" на рынок наличной валюты» пишет: Нацбанк принял ряд мер для снижения спроса на валюту. Новшества касаются обменных операций. Регулятор ожидает положительный эффект. Эксперты не исключают возрождение «черного рынка»...

http://economics.unian.net/rus/detail/102463

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ТНК-ВР объявила войну взяткам» пишет: ТНК-BP готова разрывать отношения с поставщиками, добившимися подрядов при помощи коррупции. Одна из компаний уже лишилась контрактов на $600 млн, а 13 помогавших ей сотрудников ТНК-BP, в том числе и менеджеры высшего звена, - работы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1367088/han_dal_boj_vzyatkam

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Также «Ведомости» в публикации «Как будет управляться Таможенный союз» пишут: Россия, Белоруссия и Казахстан создадут специальное «министерство» по Таможенному союзу. Когда они договорятся, Виктор Христенко покинет Минпромторг и станет союзным «министром»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1367087/ministerstvo_soyuza

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Издание «Известия» в публикации «Спутники увидели рекордное загрязнение воды у Сочи» пишет: океанологи считают, что виноваты танкеры, промывающие емкости на рейде Туапсе и Новороссийска…

http://www.izvestia.ru/news/500817

(УНИАН)