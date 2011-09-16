Кабмин подал в ВР проект программы социально-экономического развития Украины

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы.

Об этом сообщается на сайте парламента. Документ зарегистрирован 15 сентября т.г., но его текст пока не обнародован.

Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября 2011 года.

Тогда первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что, согласно проекту программы, рост ВВП Украины в 2012 году прогнозируется на уровне 6,5%, рост промышленного производства - на уровне 8,3%, рост производства в машиностроении - 20%, металлургии, химической и легкой промышленности – 5-6%, в сельском хозяйстве – 5,1%, в области строительно-монтажных работ и жилищном строительстве - рост на 6%.

Он также сообщил, что ожидается, что в 2012 году розничный товарооборот вырастет на 15% при инфляции в размере 7,9%.