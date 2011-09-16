Ялтинский форум будет способствовать продвижению Украины к Европе - Квасьневский

8-я Ялтинская встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES), будет способствовать продвижению Украины к Европе.

Об этом на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии заявил председатель правления организации, Президент Республики Польша (1995-2005 гг.) Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, сообщили УНИАН в YES.

Процитировав слова Иоанна Павла ІІ о том, что «мир - это сооружение, которое строится постоянно», А.КВАСЬНЕВСКИЙ отметил, что каждый «кирпичик» в этом здании важен, но еще более важно - «насколько крепко эти камешки держатся друг за друга. От этого зависит, сможет ли наш общий дом выдержать бури и наводнения глобальных кризисов».

А.КВАСЬНЕВСКИЙ подчеркнул, что «YES - одна из тех организаций, которые помогают этим «кирпичикам» держаться вместе. Мы верим в то, что открытый и равноправный диалог об общих для всех проблемах способен объединять людей, страны и народы; что такой диалог помогает всем нам по-новому взглянуть на пути развития Европы и мира в целом».

Говоря о роли Украины в сегодняшней Европе, А.КВАСЬНЕВСКИЙ отметил: «Украина - это очень важный «кирпичик» в здании европейского дома. «Большая Европа», о которой мечтал Шарль де Голль, - Европа от Атлантики до Урала, с общим экономическим и культурным пространством, общими ценностями - эта Европа без Украины невозможна».

В.КВАСЬНЕВСКИЙ отметил, что сегодня Украина переживает сложный период реформирования, непростую экономическую ситуацию.

«Для меня главным является то, что Украина как и ранее стремится к Европе. Украина как и ранее видит себя частью европейской семьи, частью будущего Европы», - добавил он.

А.КВАСЬНЕВСКИЙ выразил надежду, что сегодняшняя ежегодная встреча YES будет способствовать продвижению Украины к Европе. «Если мы сегодня сделаем хотя бы небольшой шаг в это будущее - это будет победа Ялтинской европейской стратегии, победа Украины, победа Европы», - подчеркнул он.

8-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, будет проходить с 15 по 18 сентября 2011 г. в Ливадийском дворце Ялты.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором ПИНЧУКОМ. Целью организации является содействие развитию справедливой, демократической и успешной Украины; помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных стремлений. YES регулярно проводит мероприятия, которые собирают вместе политических лидеров, руководителей бизнес-структур и выдающихся деятелей для обсуждения ключевых вопросов и предоставления рекомендаций относительно будущего мира и Украины.