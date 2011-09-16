Главное на 16 сентября (день)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает европейским и российским партнерам построить газопровод «Южный поток» по территории юга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым).

«Мы нашим партнерам и в Европе, и в России предлагаем гибкий подход для модернизации украинской ГТС без строительства «Южного потока». Условно говоря, «Южный поток» должен пройти по югу Украины по суше, и такая возможность есть, такой проект намного дешевле, чем «Южный поток», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам украинского Президента, эксперты оценивают общую стоимость проекта «Южный поток» в 25 млрд. евро.

«А то, что мы предлагаем, будет в пять раз дешевле», - сказал он.

Строительство газопровода "Южный поток", который предполагает проложить от России до Европы по дну Черного моря, через территорию Украины экономически нецелесообразно.

Об этом заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ в кулуарах инвестиционного форума в Сочи, передает РИА «Новости».

"Она давно предлагает", - сказал В.ГОЛУБЕВ, комментируя предложения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, чтобы "Южный поток" прошел по территории Украины.

"Можно было бы провести через Крым, выйти в Евпатории и дальше - в Черное море, но какой смысл, когда можно просто напрямую", - отметил зампред правления "Газпрома".

Цена российского газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составит 398-402 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Согласно действующим контрактам цена будет 398-402 долл. за тысячу кубометров», - сказал он.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Ю.БОЙКО сообщил, что Украина продолжает переговоры с Россией об изменении цены на газ. «Переговоры о цене с Российской Федерацией проходят», - сказал он.

При этом министр не предоставил более детальной информации по этой теме. Также он сообщил, что есть реакция Российской Федерации на последние предложения Украины по вопросу пересмотра цены газа, однако не уточнил, какая именно.

Тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала) выиграла компания Socoin (Испания)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

По словам В.КАСЬКИВА, компания Socoin предложила наименьшую цену за подготовку ТЭО – 285 тыс. евро и срок выполнения работ 112 дней. «Это было для нас абсолютной неожиданностью и с точки зрения сроков, и с точки зрения стоимости. Потому что мы ориентировались, когда начинали эту работу… на срок минимум 6 месяцев и стоимость 1,5 млн. долл. И вот вы видите, какая сила честных прозрачных конкурсных торгов, которые дают нам цену в несколько раз меньше», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он отметил, что договор о выполнении работ будет подписан с компанией Socoin через 2 недели.

Также он сказал, что результаты разработки ТЭО будут оглашены уже в январе 2012 года.

Польские власти не намерены финансировать достройку польского участка Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), который Украина хочет создать на базе построенного в 2001 году трубопровода „Одесса-Броды”.

Об этом заявил в Варшаве в четверг глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Станислав КОЗЕЙ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

„Мы не склонны, в отличие от других стран, тратить бюджетные деньги на проекты, которые должны быть самоокупаемыми”, - сказал он, отвечая на вопрос, почему польские власти не профинансируют достройку польского участка ЕАНТК, выделяя одновременно около 500 млн. евро на строительство Национального стадиона к Евро-2012 в Варшаве.

С. КОЗЕЙ, который встретился с журналистами после сегодняшнего заседания Совета Национальной безопасности Польши, посвященного проекту „Одесса-Броды-Плоцк”, назвал главным условием участия поляков в этом проекте экономическую выгоду.

„С этой точки зрения этот проект до сих пор до конца „не играет”, -сказал он.

Глава BBN назвал необходимыми для принятия решения об участии Польши в проекте гарантии поставщиков и потребителей нефти, заметив, что за около 20 лет обсуждения ЕАНТК четких деклараций нет.

„Потенциальные участники этого проекта до сих пор не задекларировали такие конкретные финансовые решения, которые позволили бы сказать, что на этом проекте будем зарабатывать, а не доплачивать”, - сказал С.КОЗЕЙ.

Он также назвал ЕАНТК „сложным проектом”, отметив, что Польша не хочет брать на себя всю ответственность.

„Приходит время, чтобы принять окончательное решение: продолжаем этот проект или отказываемся от него”, - добавил С.КОЗЕЙ, комментируя слова президента Польши о намерении поручить новому правительству определить условия участия поляков в этом проекте.

Финансы

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы.

Об этом сообщается на сайте парламента. Документ зарегистрирован 15 сентября т.г., но его текст пока не обнародован.

Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября 2011 года.

Тогда первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что, согласно проекту программы, рост ВВП Украины в 2012 году прогнозируется на уровне 6,5%, рост промышленного производства - на уровне 8,3%, рост производства в машиностроении - 20%, металлургии, химической и легкой промышленности – 5-6%, в сельском хозяйстве – 5,1%, в области строительно-монтажных работ и жилищном строительстве - рост на 6%.

Он также сообщил, что ожидается, что в 2012 году розничный товарооборот вырастет на 15% при инфляции в размере 7,9%.

В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета по сравнению с плановым показателем на 2011 год сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародован на сайте парламента.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительства намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Правительство Украины предлагает в 2012 году снизить сумму перечисления Национальным банком Украины (НБУ) средств в государственный бюджет на 0,7% - до 9,6 млрд. грн.

Это предусмотрено в поданном Кабинетом министров в парламент проекте госбюджета на 2012 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно Закону «О Национальном банке Украины», НБУ по итогам каждого квартала, в случае превышения сметных доходов над сметными расходами, вносит положительную разницу в государственный бюджет.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 14 сентября 2011 года на базе проблемного «Родовид Банка» создал санационный банк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

«Главными заданиями «Родовид Банка» как санационного банка будут: продолжение работы касательно возвращения собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства», - говорится в сообщении.

Правление Нацбанка Украины 15 сентября 2011 года приняло постановление относительно прекращения временной администрации в «Родовид Банке» (работала с 16 марта 2009 года) и организации работы для обеспечения выполнения им функций санационного банка.

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(УНИАН)