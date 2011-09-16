Решение о вступлении в Таможенный союз должен принимать народ Украины - Путин

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что решение о вступлении в Таможенный союз должен принимать украинский народ, и это выгоднее интеграции в еврозону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Сочи.

«Окончательное решение всегда принимает народ той или иной страны в ходе открытой дискуссии, проведения предусмотренных законодательством страны определенных процедур для принятия решений судьбоносного характера», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что это уверенный выбор каждой страны - определять, в какие объединения ей вступать.

Российский премьер сомневается, что в условиях проблем в еврозоне Украина будет присоединяться к Евросоюзу. «Это абсолютно нереальные вещи, но как стратегия этот выбор абсолютно возможен», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что при этом возникает вопрос экономической целесообразности.

По его словам, это должны определять «наши украинские друзья и коллеги» - стремиться в еврозону или использовать имеющиеся конкурентные преимущества, связанные с огромной кооперацией экономик Украины и России.

Он уверен, что нужно использовать преимущества единого транспорта, энергетики, использовать преимущества ментального и культурологического характера, отсутствие языковых барьеров.

«Это огромный пласт факторов, которые, безусловно, обеспечивали бы большую конкурентоспособность украинской, да и российской, да и всех других участников Таможенного союза экономик. Здесь нет никаких сомнений. Мне кажется, что соображения, которые говорят, что нужно двигаться в другую сторону, скорее всего, носят политико-эмоциональный характер, а если посмотреть на цифры, на реалии, то станет ясно, что выгод в Таможенном союзе больше», - подчеркнул В.ПУТИН.

Кроме того, он заметил, что Таможенный союз будет интегрироваться в общее европейское пространство. По его словам, о создании единого евророссийского экономического пространства заявлял Президент Франции Николя САРКОЗИ.

«Одно другому не противоречит, но, естественно, мы не можем и не будем ничего навязывать никому из наших партнеров. В конечном итоге, это должно быть их осознанным выбором. И мы будем продолжать сотрудничать (с Украиной) в любом случае», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял приглашение своего российского коллеги Дмитрия МЕДВЕДЕВА посетить Москву в ближайшее время (24 сентября - УНИАН) и у сторон будет возможность поговорить и подискутировать на эти темы.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что разговор будет не просто как с соседом, а как с другом.