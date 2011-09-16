Клюев выступает за создание Комитета ВР по евроинтеграции

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ выступает за создание в Верховной Раде Комитета по евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской международной стратеги (Ливадия, Крым).

«Мы хотели бы, чтобы был создан отдельно комитет по евроинтеграции», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, он нужен для адаптации украинского законодательства к европейскому. «Необходимо огромное количество законов адаптировать к законодательству Европы», - сказал он.

Кроме того, А.КЛЮЕВ заявил, что Украине осталось принять пять законопроектов о безвизовом режиме.