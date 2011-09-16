Задержанным в Ливии украинцам предоставляется помощь, заверяет Карпачева

Задержанным в Ливии украинцам предоставляется медицинская и правовая помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции.

По словам омбудсмана, к ней обратилось много родственников тех людей, которые задержаны на территории Ливии.

Она напомнила, что недавно встречалась с послом Ливии в Украине, а также общалась с послом Украины в Ливии, и после этого были опровергнуты слухи о расстреле 11 украинских граждан, о чем сообщали некоторые хорватские СМИ.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что дипломаты посещают задержанных украинцев. Она подчеркнула, что гражданам предоставляется «разная помощь, в том числе медицинская, правовая».

При этом она подчеркнула, что готова защищать права украинцев, поскольку против них всех ведется расследование. По словам омбудсмана, речь идет о 28 задержанных, одна из которых женщина.

Н.КАРПАЧЕВА напомнила, что Ливии высоко ценят труд украинских медиков.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Задержанные обвиняются в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцев удерживают в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отвергают обвинения, и утверждают, что работали поварами и нефтяниками.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что были задержаны 23 украинца, одного уже отпустили. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются штатскими лицами, в частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.

Вчера, 15 сентября, стало известно о задержании в Ливии двух украинцев и двух россиян, которых подозревают в ремонте танков для бывшего ливийского режима.