Тимошенко выиграет дело об аресте в случае обращения в Европейский суд - Карпачева

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в случае обращения в Европейский суд по правам человека, выиграет дело об аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА сказала сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, согласно действующему законодательству, человек, который был арестован в статусе подсудимого, не имеет права обжаловать постановление об аресте в апелляционном суде.

Н.КАРПАЧЕВА сообщила, что обратилась к народным депутатам с просьбой немедленно внести изменения в действующее законодательство, которыми предусмотреть право граждан обжаловать решение об аресте в статусе подсудимого.

Н.КАРПАЧЕВА подчеркнула, что у Ю.ТИМОШЕНКО есть все основания для обращения в будущем, если она сочтет необходимым, в Европейский суд по правам человека для обжалования решения Печерского райсуда столицы об аресте.

Она считает, что «это прямая дорога и прямое основание» для обращения в Европейский суд.

Омбудсман привела пример, что ранее Европейский суд рассмотрел дело «ГУРЕНКО против Украины». По ее словам, гражданин ГУРЕНКО, который был арестован во время судебного следствия, выиграл дело.

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, Ю.ТИМОШЕНКО также имеет все шансы выиграть в суде по правам человека дело об аресте.

«Если в государстве нет другой инстанции на обжалование, то это является грубым нарушением права любого человека», - заявила омбудсман.