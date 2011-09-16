19 сентября Печерский райсуд продолжит рассмотрение дела Луценко
16:35, 16 сентября 2011Разное
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В понедельник, 19 сентября, Печерский районный суд Киева в составе трех судей продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», судебное заседание должно продолжиться допросом свидетелей по делу. Общее количество свидетелей по делу - 148 человек.
Начало судебного заседания – 9.15. Адрес суда: ул. Гайцана, 4.
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