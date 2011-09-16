19 сентября Печерский райсуд продолжит рассмотрение дела Луценко

В понедельник, 19 сентября, Печерский районный суд Киева в составе трех судей продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», судебное заседание должно продолжиться допросом свидетелей по делу. Общее количество свидетелей по делу - 148 человек.

Начало судебного заседания – 9.15. Адрес суда: ул. Гайцана, 4.