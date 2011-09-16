Агентство УНИАН открыло корпункт в Беларуси

Минск. Информационное агентство УНИАН открыло корреспондентский пункт в Республике Беларусь, передает корреспондент УНИАН.

На пресс-конференции в Минске, посвященной открытию корпункта, генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО заявил, что агентство налаживает информационный мост между Украиной и Беларусью.

«Это четвертый корреспондентский пункт агентства, который функционирует за рубежом. На сегодняшний день зарубежные представительства работают в Брюсселе, Варшаве и Москве. Открытие в Минске корпункта позволяет наладить прямой информационный мост между двумя дружественными государствами-соседями», - отметил О.НАЛИВАЙКО.

Сегодня в Посольстве Украины в Республике Беларусь состоялась встреча руководства УНИАН с белорусскими и иностранными журналистами, в которой участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Виктор ТИХОНОВ.

В частности, В.ТИХОНОВ отметил, что «между Украиной и Беларусью существуют давние крепкие связи, приоритетными среди которых сегодня становятся, в том числе, торгово-экономические отношения».

Также на пресс-конференции были затронуты вопросы сотрудничества между Национальным союзом журналистов Украины и Белорусским союзом журналистов.

Как результат, достигнуты договоренности по обмену визитами между редакциями газет приграничных регионов двух государств.

Справка УНИАН. Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) (г. Киев) основано в марте 1993 года. Сегодня УНИАН является одним из крупнейших в Украине и одним из наиболее оперативных в Восточной Европе производителей и поставщиков политической, деловой и развлекательной новостийной, а также фотоинформации.

Глубина электронной информационной базы – 17 лет. УНИАН распространяет более 200 тысяч информационных сообщений в год.

Агентство выпускает информационные выпуски по различной тематике (общественно-политическая, экономическая, спортивно-культурная и др.), отраслевые и региональные выпуски.

Сайт УНИАН (www.unian.net) входит в первую пятерку по посещаемости среди украинских медийных сайтов.

В структуре сайта УНИАН также функционирует сайт УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net), а также региональные страницы: УНИАН-Крым (http://crimea.unian.net), УНИАН-Харьков (http://kharkiv.unian.net), УНИАН-Львовщина (http://lviv.unian.net) и др.

Первый зарубежный корпункт в Брюсселе УНИАН открыл 1 января 2007 года.