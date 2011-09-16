Глава МИД и Генсек Совета Европы презентовали План действий СЕ для Украины до 2014 года

Министр иностранных дел Украины, председатель Комитета министров Совета Европы Константин ГРИЩЕНКО и Генеральный секретарь СЕ Торбйорн ЯГЛАНД презентовали План действий Совета Европы для Украины на период до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация документа состоялась сегодня в Киеве.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что по своему содержанию новый План действий Совета Европы для Украины предусматривает реализацию проектов по таким направлениям, как развитие демократии, усиление защиты прав человека и обеспечение верховенства права.

“Проекты, которые будут реализовываться в его рамках, призваны способствовать имплементации внутригосударственных приоритетов, определенных Президентом Украины, в том числе во время его выступления на июньской сессии ПАСЕ. Речь идет, в первую очередь, о реформах, направленных на обеспечение свободных и справедливых выборов, совершенствование системы судопроизводства, борьбу с коррупцией, укрепление свободы слова и усиление социальных гарантий”, - сказал он.

По словам министра, практическими результатами имплементации проектов Плана действий должно стать развитие демократических институтов и процедур на национальном, региональном и местном уровнях.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что в более широком измерении взаимодействие Украины с Советом Европы будет способствовать воплощению ключевого стратегического приоритета Украины - интеграции в ЕС.

“Я убежден, что новый План действий поможет укрепить демократические основы Украины”, - сказал министр.

В свою очередь, Т.ЯГЛАНД заметил, что наибольшим достижением Украины за период ее членства в Совете Европы является повышение уважения к демократическим свободам и правам. Он заверил, что Совет Европы будет продолжать поддержку амбициозных реформ в Украине в сфере прав человека, демократии, верховенства права.

Планом действий предусмотрена реализация 51 проекта. Общий бюджет этих проектов превышает 22 млн. евро.