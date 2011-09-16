Революционных изменений от саммита YES ожидать не стоит – эксперт

Член экспертного совета Института социальных технологий «Социополис» Ярослав МАКИТРА считает, что по итогам международного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) революционных изменений ожидать не стоит, поскольку это мероприятие является неофициальным и негосударственным.

Об этом он заявил в комментарии, переданном агентству УНИАН.

«Очевидно, что на нем будут обсуждаться вопросы, связанные с текущей политической ситуацией в Украине – по его результатам можно ожидать, что представители стран-участниц конференции смогут составить свое мнение о ситуации в Украине», - сказал эксперт.

Я.МАКИТРА отметил, что «для власти этот саммит очень важен, чтобы доказать, что все разговоры о политических преследованиях в Украине не имеют под собой никакой почвы, а оппозиция, наоборот, заинтересована продемонстрировать этот вопрос в обратном направлении».

По мнению эксперта, конференция не даст окончательного ответа на вопрос относительно евроинтеграционных перспектив Украины.