Интеграция в Евросоюз для Украины – это стимул для реформ – Клюев

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что интеграция Украины со странами Европейского Союза – это не только основной политический вектор страны, это, прежде всего, стимул для проведения серьезных экономических и структурных реформ в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня во время выступления во время 8-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее».

«Мы изучали и изучаем опыт наших коллег, которые недавно стали членами ЕС. Мы обратили внимание, что когда они готовились к вступлению в Евросоюз, очень серьезно начали продвигаться реформы в этих странах, начала серьезно развиваться экономика. И мы задали себе вопрос: почему мы не можем сделать то же самое? Поэтому в прошлом году был принят Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики», в котором был четко определен наш внешнеполитический вектор. Это – интеграция со странами ЕС», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он процитировал высказывание президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, который выступал ранее на форуме, о том, что все наши страны находятся в одной большой лодке, на одном большом корабле: «Просто у каждой страны есть своя каюта. И если в Украине будут какие-то беспорядки, если нашу каюту будет штормить, то мы начнем раскачивать всю лодку. Европейскому Союзу Украина нужна экономически развитой и стабильной страной».

А.КЛЮЕВ заявил, что Украина находится на пути в Евросоюз. «Я надеюсь, что мы приоткроем дверь между нашими каютами уже в этом году», - отметил чиновник.

По его словам, эксперты Украины и Евросоюза в Брюсселе активно ведут переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли.

А.КЛЮЕВ выразил надежду, что уже к середине декабря основные документы будут подготовлены к подписанию.

Первый вице-премьер-министр отметил, что за последние десять лет товарооборот между Украиной и странами Евросоюза увеличился втрое. Он напомнил, что 75% прямых иностранных инвестиций приходят в Украину именно из ЕС.

В то же время, по словам чиновника, товарооборот Украины со странами СНГ превышает товарооборот с Европой, и Украина также заинтересована в развитии эффективного сотрудничества со странами Содружества независимых государств.

А.КЛЮЕВ сообщил, что. по данным последних социологических исследований, две трети граждан Украины поддерживают европейские устремление страны.

Первый вице-премьер призвал коллег из Евросоюза, чтобы они также «с открытым сердцем и душой» двигались навстречу Украине.