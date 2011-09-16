Главное на 16 сентября (вечер)

Финансы

Негативное сальдо внешнеторгового баланса в 2012 г. возрастет до 5,9 млрд. долл. - КМУ

Правительство Украины ожидает рост негативного сальдо внешнеторгового баланса в 2012 году до 5,9 млрд. долл. по сравнению с ожидаемым отрицательным сальдо в 2011 году в размере 4,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, такой показатель содержится в программе социального и экономического развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2012 году составит 180,5 млрд. долл. В частности, экспорт составит 87,3 млрд. долл., импорт – 93,2 млрд. долл.

Ожидается, что внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличится на 45% по сравнению с 2011 годом, причем экспорт товаров и услуг в РФ увеличится на 57,8%, со странами ЕС ожидается увеличение внешнеторгового оборота на 12%, причем увеличение экспорта – на 15%.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы.

Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.

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Зона свободной торговли с ЕС заработает с 2013 года - прогноз Кабмина

Правительство Украины ожидает, что зона свободной торговли с Европейским Союзом начнет действовать с 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие планы содержатся в программе социального и экономического развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы.

В частности, на 2013 г. в документе намечено «юридическое оформление разделов и заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности. в части экономического и секторального сотрудничества; начало реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли; обновление структуры двусторонних органов Украина – ЕС»

Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации, включающее создание зоны свободной торговли, между Украиной и ЕС ожидается в 2011 году. Затем документ должен пройти ратификацию в парламентах стран - членов ЕС.

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Объем товарооборота между Украиной и США вырос на 54% - до 2,4 млрд. долл.

Объем товарооборота между Украиной и США в январе-августе вырос на 54% - до 2,4 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы.

«Внешняя торговля между Украиной и США на протяжении 2011 года имеет тенденцию к росту. В январе-августе 2011 года состоялось увеличение объемов товарооборота на 54%, до 2,4 млрд. долларов. Объем товарооборота с США занимает 8 место», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Государственной таможенной службы Игоря КАЛЕТНИКА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джоном ТЕФФТОМ. Стороны обсудили вопросы, которые возникают во время импорта товаров из США, и пришли к согласию относительно необходимости взаимного информирования с целью их оперативного решения.

Кроме того, Гостаможслужба сообщила о договоренности с Минобороны провести в октябре-ноябре 2011 года межведомственный семинар для обсуждения конкретных мероприятий, которые необходимо осуществить министерствам и ведомствам, задействованным в проведении международных военных учений, для создания системы четких и согласованных действий между всеми сторонами (украинскими и зарубежными), с тем, чтобы такие мероприятия проводились на наивысшем уровне.

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НБУ улучшил прогноз инфляции до уровня ниже 10% и сохранил прогноз роста ВВП

Национальный банк Украины (НБУ), в своем Макроэкономическом обзоре (август 2011 года), улучшил прогноз показателя инфляции в 2011 и 2012 гг.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, в 2011 году потребительская инфляция может уменьшиться до уровня ниже, чем 10% (интервал - 9±1%). В 2012 году инфляция снизится до 7±1%…, с учетом низшего уровня вторичных эффектов от подорожания сырьевых товаров», - говорится в документе, обнародованном на сайте Нацбанка.

Предыдущий прогноз инфляции НБУ обнародовал в Макроэкономическом обзоре (май 2011 года). Тогда регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 10±1%, в 2012 году - 8±1%.

В Департаменте считают, что подорожание топлива и сырьевых продовольственных товаров будет основным фактором роста потребительских цен.

Так, рост цены импортированного природного газа в 2012 году обусловит повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и газ.

Импортированная инфляция будет оставаться низкой, учитывая умеренную инфляцию в странах-партнерах и невысокий уровень волатильности обменного курса гривни к доллару США и, согласно с предположениями департамента, его стабильные позиции относительно других мировых валют, в частности евро, в среднесрочной перспективе.

В НБУ рост ВВП в 2011 и 2012 годах ожидают на уровне предыдущего прогноза - 5±0,5% и 4±0,5% соответственно.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Правительство Украины подало в парламент проект госбюджета на 2012 год, который рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 5%, инфляции – 7,9%.

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На будущей неделе в ВР поступит законопроект о декриминализации экономических преступлений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на будущей неделе внесет в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ сегодня на брифинге в Киеве.

"На следующей неделе этот законопроект будет направлен в Верховную Раду Украины, и в связи с его большой актуальностью считаем, что он должен быть принят в самые сжатые сроки, потому что он очень назрел и актуален для украинского общества", - сказал А.ПОРТНОВ.

Заместитель главы Администрации Президента уточнил, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях. "Самое главное - это то, что по всем экономическим преступлениям, абсолютно всем, лишение свободы будет невозможным. Все наказания заменяются исключительно финансовыми санкциями", - сообщил он.

В то же время А.ПОРТНОВ уточнил, что речь идет об экономических преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью, а также о ряде служебных преступлений, которые касаются предпринимателей и бизнеса.

По его словам, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о ст. 202 (нарушение порядка хозяйственной деятельности и деятельности по предоставлению финансовых услуг), ст. 203 (запрещенные виды хозяйственной деятельности), ст. 207 (уклонение от возврата выручки в иностранной валюте), ст. 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, нарушение сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней, подделка знаков почтовой оплаты, незаконное изготовление или использование государственного клейма).

А.ПОРТНОВ также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ инициирует отмену уголовной ответственности по ст. 218 (фиктивное банкротство), ст. 220 (сокрытие устойчивой финансовой неспособности), ст. 221 (незаконные действия в случае банкротства), ст. 223 (размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска), ст. 225 (обман покупателей и заказчиков), ст. 226 (фальсификация средств измерения), ст. 228 (принуждение к антиконкурентным согласованным действиям), ст. 234 (незаконные действия в отношении приватизационных ценных бумаг), ст. 235 (действия с государственным имуществом).

"Наиболее важной декриминализационной статьей является полная отмена уголовной ответственности за контрабанду товаров. Уголовный кодекс будет предусматривать ответственность только по контрабанде радиоактивных и боевых припасов, наркотических, психотропных веществ", - заявил А.ПОРТНОВ.

По его словам, ответственность за вышеупомянутые преступления будет устанавливаться Кодексом об административных правонарушениях.

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ТЭК

Янукович образовал делегацию Украины для Генеральной конференции МАГАТЭ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал делегацию Украины для участия в работе 55-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая состоится 19-23 сентября 2011 года в Вене (Республика Австрия).

Соответствующий Указ Президента размещен на его официальном сайте.

В частности, руководителем делегации назначена председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Елена МИКОЛАЙЧУК, ее заместителем – постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь ПРОКОПЧУК.

Президент поручил министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО утвердить указания делегации Украины на 55-тю сессию Генеральной конференции МАГАТЭ.

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"Сарматия" называет условием рентабельности ЕАНТК дофинансирование ЕС

Варшава. Международная компания "Сарматия” считает рентабельной достройку украинского трубопровода "Одесса-Броды" до польского Плоцка в случае выделения Европейским Союзом части необходимых средств на этот проект в рамках помощи Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор "Сарматии" Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что рентабельность поставок подтверждает последнее технико-экономическое обоснование проекта, подготовленное немецкой компанией ILF и переданное в конце прошлого года властям Польши.

С.СКРИПКА сказал, что «Сарматия» подготовила это ТЭО в рамках предварительного соглашения о дофинансировании проекта Евросоюзом, подписанного в начале 2010 года.

„Расчеты ILF подтверждают, что проект будет рентабельным при условии дофинансирования ЕС», - сказал он.

Собеседник агентства УНИАН сообщил, что ТЭО базируется на варианте достройки около 370 километрового участка, соединяющего украинский трубопровод «Одесса-Броды» с польской «Адамова Застава», которая, в свою очередь, соединена трубопроводом с Плоцком и Гданьском.

С.СКРИПКА сказал, что длина польского участка, который необходимо достроить, составляет около 250 километров, заметив что вся длина украинского участка составляет почти 800 км, около 670 км из которых уже построены.

Он добавил, что ТЭО рассчитано на основе ежегодных поставок 10 млн. тонн нефти, назвав возможным привлечение таких объемов у поставщиков с Каспийского региона.

С.СКРИПКА высказал мнение, что заявления некоторых представителей польских властей о нерентабельности ЕАНТК базируются на предварительном технико-экономической обосновании, которое было подготовлено из расчета ежегодных поставок 30 млн. тонн нефти.

Гендиректор "Сарматии" сказал, что в таком случае необходима достройка дополнительной инфраструктуры на территории Украины, Грузии и Азербайджана.

"Министерство государственного имущества (Польши) говорит, что если надо строить инфраструктуру на территории других стран, то тогда пусть другие страны подтвердят, что они ее построят. Если нет такого подтверждения, тогда нет смысла строить нефтепровод в Польше”, - сказал С.СКРИПКА, заметив, что проект ЕАНТК поддерживают польское министерство экономики, министерство регионального развития и МИД.

Он подчеркнул, что для ежегодных поставок 10 млн. тонн нефти нет нужды строить дополнительную инфраструктуру (кроме участка, соединяющего украинскую и польскую нефтепроводную систему), заметив, что в будем мощности трубопровода могут быть увеличены до 30 млн. тонн.

«Учитывая, что главная цель этого проекта – это создание альтернативного пути поставки нефти, повышение энергетической безопасности в государствах-участниках, то создание такой возможности сначала для 10 млн. тонн, считаю абсолютно хорошим вариантом», - отметил С.СКРИПКА.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября глава подчиненного президенту Польши Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав КОЗЕЙ заявил, что польские власти после сформирования нового правительства намерены принять «окончательное решение» об участии поляков в проекте ЕАНТК.

С.КОЗЕЙ, который сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности Польши, посвященного этому проекту, назвал главной проблемой ЕАНТК до конца не подтвержденную его рентабельность.

Справка УНИАН. Входящая с 2004 года в Европейский союз Польша может использовать для достройки польского участка ЕАНТК около 125 млн. евро (около 25% необходимых средств), выделяемых ей в рамках помощи ЕС. Эти средства может получить созданная национальными нефтетранспортными операторами Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы компания «Сарматия», если найдет остальные 75% на финансирование проекта.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

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Агро

Рост цен на мясо вызван повышением отпускных цен производителями - Минэкономразвития

Рост розничных цен на мясо и мясопродукты в июле и августе на 3,3 и 2,8% соответственно вызван повышением отпускных цен производителями продукции.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства экономического развития и торговли Украины по поводу ситуации на потребительском рынке страны.

«В результате повышения отпускных цен сельскохозяйственными предприятиями ускорился рост цен на мясо и мясопродукты (3,3% в августе и 2,8% в июле)», - говорится в комментарии.

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Транспорт/Связь

Терминал «А» «Борисполя» перестал обслуживать пассажиров

Терминал «А» аэропорта «Борисполь» перестал обслуживать пассажиров, так как 15 сентября все внутренние рейсы, которые обслуживались в этом терминале, переведены в терминал «В» аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, новую модель обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов в одном терминале начали внедрять с 1 сентября 2011 года. Как отмечают в аэропорту, она полностью подтвердила свою эффективность. Данная технология позволила существенно повысить качество обслуживания пассажиров внутренних рейсов, открыла новые возможности для обслуживания трансферных потоков в «Борисполе».

Как сообщал УНИАН, перевод всех внутренних рейсов из терминала «А» в терминал «В» осуществляется в рамках реконструкции и расширения существующих мощностей международного аэропорта «Борисполь». Реконструкция терминала «В» позволила увеличить количество стоек регистрации и контроля безопасности и количество выходов на посадку, тем самым существенно увеличив его пропускную способность. Также в терминале «В» была добавлена зона прилета внутренних пассажиров, зона автоматической сортировки и получения багажа внутренних рейсов, расширены зоны ожидания и увеличено количество посадочных мест.

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Авиакомпания «flydubai» начинает полеты из Дубаи в Киев, Харьков и Донецк

Авиакомпания «flydubai» начинает выполнять полеты в Киев, Харьков и Донецк из Дубаи (ОАЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» сообщил генеральный директор авиакомпании Гейт аль ГЕЙТ, прилетевший из Дубаи на первом рейсе.

В частности, компания «flydubai», начиная с 16 сентября, будет выполнять регулярные рейсы между Киевом и Дубаи три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, между Дубаи и Харьковом - 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. С 17 сентября компания начнет выполнят рейсы Дубаи - Донецк: по средам и субботам. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 NG.

Как сообщил Г. аль ГЕЙТ, с декабря т.г. компания планирует выполнять между Киевом и Дубаи 4 рейса в неделю. Он отметил, что компания планирует активно развивать полеты в Украину, так как уже первые рейсы показывают полную загрузку самолетов.

По его словам, при учете выполнения всех запланированных рейсов, компания рассчитывает перевозить 60-70 тыс. пассажиров в год.

Гендиректор также сообщил, что к концу года авиакомпания планирует довести количество флота с 19 до 21 самолета Boeing 737-800 NG.

В свою очередь, посол Украины в ОАЭ Юрий ПОЛУРЕЗ отметил, что ожидаемый поток туристов из Украины в Эмираты в этом году составит около 100 тыс. человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «flydubai» позиционирует себя как бюджетного перевозчика. Принадлежит правительству Эмирата Дубаи. Создана в 2008 г., начала перелеты с 1 июня 2009 г. В июле 2008 г. «flydubai» разместила заказ на поставку 50 самолетов Boeing 737-800 NG общей стоимостью 4 млрд. долл. На сегодня ее флот составляет 19 самолетов Boeing 737-800 NG, в ее карту полетов входит 36 направлений (без учета Украины).

УНИАН