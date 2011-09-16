Анонс на 19 сентября

* Состоятся мероприятия, посвященные передаче второй партии модернизированных легких транспортных самолетов Ан-32 заказчику – ВВС Индии. Работы по модернизации этих самолетов проводились специалистами ГП «Завод 410 ГА» в соответствии с контрактом между Украиной и Индией, который стал одним из крупнейших за всю историю авиационной промышленности Украины (ГП «Завод 410 ГА»).

* Круглый стол на тему: "Что стоит за попыткой ликвидации НАК "Нефтегаз Украины". Вопросы: Кому выгодна ликвидация НАК "Нефтегаз Украины"; Перспективы пересмотра газовых контрактов с Россией; Будущее газового рынка в Украине. Организатор - "Комитет энергетической независимости Украины"

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* При участии главы КГГА Александра Попова состоится общественное обсуждение проекта Стратегии развития города Киева до 2025 года членами Общественного совета при КГГА.

* Пресс-конференция на тему: «Новая цена на российский газ, отопительный сезон и другие неприятности». Участники: председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; зам.директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства проведет круглый стол на тему: «Рекомендации в Украине: предложения к государственной политике». Мероприятие проводится совместно с проектом «Совершенствование стратегий, политики и регуляции инноваций в Украине», который финансируется ЕС.

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