Янукович в США примет участие в инаугурации Партнерства «Открытое правительство»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках визита в США примет участие в церемонии инаугурации инициативы «Партнерство «Открытое правительство».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом проинформировал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он напомнил, что 19-22 сентября 2011 года состоится рабочий визит В.ЯНУКОВИЧА в США для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

По его словам, во время визита глава государства выступит на пленарном заседании 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общих дебатов, а также на двух специализированных заседаниях Генассамблеи высокого уровня - по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и по вопросам ядерной безопасности и защищенности.

В этой связи С.ЛЕВОЧКИН привлек внимание к недавно полученному письму на имя Президента Украины от Президента США Барака ОБАМЫ, который отметил практические шаги по повышению ядерной безопасности и выдающиеся усилия Украины в борьбе с контрабандой ядерных материалов, а также выразил надежду на встречу с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время второго Саммита по вопросам ядерной безопасности.

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк глава государства также примет участие в церемонии инаугурации инициативы Президента США Б.ОБАМЫ и Президента Бразилии Дилмы РУССЕФФ «Партнерство «Открытое правительство», к которой Украина планирует присоединиться. По убеждению С.ЛЕВОЧКИНА, этот шаг станет очередным подтверждением преданности нашей страны принципам прозрачности государственного управления и борьбы с коррупцией.

Президент Украины также посетит другие многосторонние мероприятия, проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств зарубежных стран и руководителями международных организаций.

Кроме этого, Президент Украины даст интервью ведущим мировым СМИ, сообщил глава Администрации.