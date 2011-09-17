Азаров считает неоднозначным, но достойным соглашение о ЗСТ и ассоциации с ЕС

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина завершает переговоры с Европейским Союзом о создании зоны сводной торговли и ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Ливадии (Ята, Крым) на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Соглашение в большей степени уже готово, оно неоднозначно, как и было неоднозначным решение вступить в ВТО… Мы оценили плюсы и минусы этого соглашения и считаем, что плюсов больше. Мы готовы пойти на такое соглашение», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что его правительство придерживается европейских ценностей и «твердо настроено» на интеграцию с Евросоюзом.