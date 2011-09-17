Могилев уволил начальника харьковской милиции

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ уволил Николая ФОМЕНКО с должности начальника Харьковского городского управления милиции.

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, соответствующее решение А.МОГИЛЕВ озвучил вчера в Харькове на совещании, состоявшемся по факту задержания двух милиционеров по подозрению в торговле оружием.

Она отметила, что все кадровые решения приняты в соответствии с законодательством. М.ФОМЕНКО предложена «на порядок ниже должность».

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, также было принято решение объявить начальнику облуправления милиции Николаю МАРТИНОВУ дисциплинарное взыскание – «неполное служебное соответствие» и уволить с должностей начальника Коминтерновского райуправления милиции Харькова Юрия ЮРЧЕНКО и начальника штаба городского управления милиции Сергея ЧОВПАНА. Соответствующие документы и приказы уже готовятся.

Л.ВОЛКОВА подтвердила информацию о задержании Ю.ЮРЧЕНКО, подопечные которого были изобличены в торговле оружием, однако не подтвердила и не опровергла информацию о том, что он пытался выехать за пределы Украины.

«Продолжается расследование, поскольку только вчера были изобличены те, кто торговал оружием. Нужно всех опросить, кто был причастен», - сказала Л.ВОЛКОВА.

По ее словам, возможно, в понедельник, 19 сентября, руководство Главного управления МВД в Харьковской области созовет пресс-конференцию и прокомментирует принятые кадровые решения и факт задержания милиционеров по подозрению в торговле оружием.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Харькове во время спецоперации были задержаны два работника Коминтерновского райотдела милиции, которые пытались продать пять пистолетов. Оружие изъято, причастные к преступной деятельности находятся под стражей. Прокуратура возбудила уголовное дело, продолжаеся следствие. На месте события работает специальная комиссия МВД Украины.