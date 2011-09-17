Украина в письме ВТО изложит свои предложения

Украина в письме во Всемирную торговую организацию изложит свои предложения и обоснования необходимости пересмотра некоторых позиций торгово-экономического сотрудничества с разными странами.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ в Ялте.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что Украина будет предлагать пересмотреть позицию, в соответствии с которой согласилась на импорт 250 тыс. тонн сахара из тростника. По его словам, необходимость такого пересмотра связана с тем, что в Украине в этом году будет избыток сахара, ожидается около 4 млн. тонн сахара из свеклы. Соответствующее письмо разрабатывает сейчас Министерство экономического развития и торговли.

Премьер отметил, что ни одна из позиций, которые Украина предлагает пересмотреть, не будет касаться торговли со странами ЕС и никоим образом не изменит позицию Украины в переговорах относительно создания зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«Мы будем информировать наших партнеров в ЕС о содержании наших предложений относительно пересмотра условий нашего членства в ВТО и о ходе переговоров. Обещаю, что на всех стадиях переговоров мы вас будем информировать. Именно такие директивы я дал Министерству экономики», – отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ информировал, что на следующей неделе в Брюсселе состоятся переговоры с первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, и эта важная позиция премьер-министра относительно пересмотра условий членства Украины в ВТО будет учтена и донесена до руководства Евросоюза.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина остается надежным партнером ЕС в вопросах транзита газа, несмотря ни на какие проблемы в переговорном процессе с Россией относительно пересмотра газовых контрактов 2009 года.

Как заявил Ш.ФЮЛЕ, ЕС рассматривает Украину как комплексного транзитера газа в Евросоюз. Он сообщил, что комиссар ЕС по вопросам энергетики на следующей неделе будет находиться в Киеве.