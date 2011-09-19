Беларусь не будет переходить на зимнее время

В Беларуси отменяется переход на сезонное время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров РБ от 15 сентября 2011 года №1229.

Теперь исчисление времени на территории Беларуси будет производиться в соответствии с международной системой часовых поясов по поясному времени плюс один час без перевода стрелок на сезонное время.

«Решение об отмене ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад принято с целью согласованного с государствами - участниками Таможенного союза исчисления времени", - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. В конце февраля специальная комиссия, в которую вошли представители Госстандарта, министерств здравоохранения, энергетики, транспорта и коммуникаций, связи, Национальной академии наук и других организаций, рекомендовала правительству Беларуси отказаться от практики перехода на сезонное время.