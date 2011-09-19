Стросс-Кан признал связь с горничной нью-йоркской гостиницы нравственной ошибкой

Бывший глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН считает нравственной ошибкой свою связь с горничной нью-йоркской гостиницы, из-за которой он был арестован в США по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

Как передает РИА Новости, в воскресенье СТРОСС-КАН впервые выступил публично после ареста в Нью-Йорке 14 мая.

«То, что произошло, не несет ни насилия, ни принуждения, ни агрессии - это сказал прокурор. Это была связь не только ненадлежащая, но ошибка по отношении к женщинам, к моим друзьям и к французам, которые связывали со мной свои надежды на будущее", - заявил СТРОСС-КАН в эфире французского телеканала TF1.

По его словам, отношения с горничной не были платными.

«Это было серьезнее, чем слабость - это нравственная ошибка. Я всегда сожалел об этом и буду сожалеть», - сказал бывший глава МВФ и один из самых популярных политиков Франции до его ареста.

СТРОСС-КАН был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления 32-летней горничной гостиницы Sofitel Нафиссату ДИАЛЛО, обратившейся в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

Экс-глава МВФ несколько дней после задержания провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест.

Дело против СТРОСС-КАНА оказалось под угрозой закрытия еще в начале июля, когда прокуратура заявила, что горничная дала ложные показания при получении убежища в стране, обманывала налоговые и социальные органы, а также, вероятно, солгала при показаниях под присягой перед большим жюри. В то же время, адвокаты горничной настаивали на том, что есть доказательства вины СТРОСС-Кана, и он действительно пытался ее изнасиловать.

Тем не менее, дело против СТРОСС-КАНА было закрыто 23 августа, а 26 августа прокуратура Нью-Йорка вернула бывшему главе МВФ паспорт. Д.СТРОСС-КАН вернулся во Францию 4 сентября.