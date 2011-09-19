ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Азаров: Обеспечить стабильность гривни – не простая задача» пишет: премьер-министр Николай Азаров, выступая на 8-м форуме "Ялтинская европейская стратегия", дал оценку экономической ситуации в стране, уделив внимание проводимым его правительством реформам…

http://delo.ua/ukraine/azarov-obespechit-stabilnost-grivni-ne-prostaja-zadacha-164586/

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Также «Дело» в публикации «Янукович ищет "решение" для освобождения Тимошенко» пишет: Президент пообещал представителю Европейского Союза "найти решение", которое бы позволило арестованному экс-премьер министру и лидеру оппозиции Юлии Тимошенко избежать уголовной ответственности…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-ischet-reshenie-dlja-osvobozhdenija-timoshenko-164592/

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«Дело» в публикации «Прибыль производителя смартфонов BlackBerry рухнула на 20% не выдержав конкуренции с Apple и Google» пишет: канадский производитель смартфонов и планшетов Research In Motion представил слабую отчетность за второй квартал. В ответ акции компании рухнули на 20%. Смартфоны BlackBerry и планшеты PlayBook сдают позиции под натиском Apple и Google…

http://delo.ua/business/pribyl-proizvoditelja-smartfonov-blackberry-ruhnula-na-20-ne-vy-164618/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Свобода получила свою цену», в котором пишет: Президент решил смягчить уголовную ответственность за экономические преступления. Законопроектом, подготовленным в АП, предлагается изменить наказание за эти преступления с лишения свободы на штраф. В частности, речь идет об отмене уголовной ответственности за контрабанду товаров, размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска, обман покупателей. Представители оппозиции обещают поддержать инициативу Виктора Януковича в надежде, что законопроект коснется статей Уголовного кодекса, по которым обвиняют Юлию Тимошенко и Юрия Луценко…

http://www.kommersant.ua/doc/1776606

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европротокол» притормозили», в котором пишет: автомобилисты получили право не вызывать сотрудников ГАИ для подтверждения аварии с целью дальнейшего получения небольших сумм страхового возмещения. Однако пока новая технология не будет работать: во многих страховых компаниях еще нет бланков "европротоколов", а Госфинуслуг не утвердила максимальную сумму выплаты, которая должна составить 10 тыс. грн. К тому же водители будут заключать договоры, привязываясь к конкретному автомобилю, что увеличит затраты на покупку страховки на 12%…

http://www.kommersant.ua/doc/1776608

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк поборется с тенью» пишет: с 23 сентября вступает в силу постановление НБУ №278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины». В Нацбанке отмечают, что документ призван содействовать предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-poboretsya-s-tenyu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Бюджет забыл об авиаторах», в котором пишут: Борису Колесникову и Вячеславу Богуслаеву пока не удалось найти достаточно аргументов для лоббирования своих инициатив в отношении авиапрома перед Кабмином…

http://markets.eizvestia.com/full/byudzhet-zabyl-ob-aviatorah

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«Экономические известия» публикуют материал «Новый лидер правосудия», в котором пишут: в кресло председателя Верховного суда, скорее всего, действительно и безальтернативно идет Сергей Кивалов…

http://finance.eizvestia.com/full/novyj-lider-pravosudiya

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Газета «Сегодня» в публикации «Заробитчан из Украины оставили без зарплат, кормит их ООН» пишет: больше двух десятков украинцев, которые уехали на заработки в Ирак (строили там правительственные коттеджи), уже почти 9 месяцев ждут своих зарплат…

http://www.segodnya.ua/news/14289704.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевские "дешевые" ярмарки дороже обычных рынков» пишет: Киевляне жалуются, что цены на ярмарках, которые каждые выходные устраивают в городе, выше, чем в супермаркетах и на обычных рынках. Хотя устраиваются они для того, чтобы люди отоварились на 15—20% дешевле…

http://www.segodnya.ua/news/14289746.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сочинская Олимпиада еще не началась, а рекорд уже есть» пишет: зимняя Олимпиада в Сочи за 2,5 года до начала уже стала самой успешной по доходам от спонсоров за всю историю игр. Сборы превысили $1,2 млрд, побив рекорд летней Олимпиады в Пекине. Такие доходы удалось собрать благодаря не только профессионализму маркетологов, но и административному ресурсу…

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1368888/naigrali_na_rekord

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Также «Ведомости» в публикации «Без налоговых органов уголовные дела не возбуждать» пишут: президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект двух поправок в УПК. Поправка к статье 140 устанавливает, что поводом для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях (статьи 198-199 УК) служат только те материалы, которые направлены для решения вопроса о возбуждении дела налоговыми органами. Поправка к статье 241 разрешает оглашать по делам в сфере экономической деятельности лишь резолютивную часть приговора для сохранения коммерческой тайны…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1368886/bez_fns_net_dela

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Издание «Известия» в публикации «Индийские фармкомпании стремятся стать в России отечественными производителями» пишет: индийские фармпроизводители один за другим пытаются подстроиться под новые правила игры на российском рынке…

http://www.izvestia.ru/news/500937

(УНИАН)