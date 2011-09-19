Украинским олигархам выгоднее ассоциация с ЕС, чем Таможенный союз – польский эксперт

Создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в рамках соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом для самых влиятельных украинских олигархов будет выгоднее, чем присоединение государства к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Такое мнение высказал аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Славомир МАТУШАК в недельном обзоре событий на Востоке, которым владеет УНИАН.

«Главные украинские олигархи не являются ни двигателем, ни тормозом для подписания соглашения о DCFTA, поскольку оно практически не задевает непосредственно их интересов. Его создание также не дает очевидных выгод для ключевых экспортных отраслей Украины, поскольку европейский рынок сравнительно открыт для украинских товаров благодаря участию в ВТО”, - считает эксперт.

С.МАТУШАК отметил, что самые влиятельные украинские олигархи, среди которых Ринат АХМЕТОВ и Дмитрий ФИРТАШ, выступают против присоединения Украины к Таможенному союзу, поскольку боятся захвата их собственности россиянами.

„Кажется, что олигархи смотрят на заключение соглашения о DCFTA, в первую очередь, в контексте отношений с Россией – экономическая интеграция с ЕС позволит им усилить позиции в отношении Москвы”, - написал эксперт.

„Олигархи зависят от хороших отношений с Россией, и ни одна из их групп не заинтересована в возникновении конфликтов…”, - добавил он.

Аналитик отметил, что создание зоны свободной торговли с Евросоюзом ухудшит положение менее влиятельных олигархов, среди которых он назвал владельца Запорожского автомобилестроительного завода Тариэла ВАСАДЗЕ.

Кроме того, по данным С.МАТУШАКА, соглашение о DCFTA будет иметь больше негативных, чем позитивных последствий для легкой промышленности и сельского хозяйства Украины.

С.МАТУШАК также отметил, что ни одна из украинских олигархических групп не заинтересована во введении в Украине европейских норм и стандартов продукции, предусмотренных положениями DCFTA.

„Создание свободной и честной конкуренции на украинском рынке и поступления иностранных инвестиций будет угрозой для их монопольного положения”, - убежден аналитик.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.

В то же время Российская Федерация призывает украинскую власть присоединиться к Таможенному союзу.