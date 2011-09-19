Рада проголосует за отказ от зимнего времени - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент примет решение об отказе от перехода государства на зимнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Есть постановление, и я думаю, что мы ее примем, чтобы не переходить», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (регистр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делают и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

15 сентября текущего года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.