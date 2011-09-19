Главное на 19 сентября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19-23 сентября осуществит рабочий визит в США (Нью-Йорк).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он выступит на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН и примет участие в Пленарном заседании высокого уровня по вопросам ядерной безопасности.

Также В.ЯНУКОВИЧ проведет в США ряд двусторонних встреч.

* * *

Сегодня в Брюсселе начинается 18-й раунд переговоров о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Власти Украины и руководство ЕК ожидают подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое включает создание ЗСТ в декабре на саммите «Украина-ЕС» в Киеве.

Парламент

Верховная Рада в четверг, 22 сентября, первым вопросам будет рассматривать проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав парламентских комитетов.

Он отметил, что 22 сентября парламент также рассмотрит проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и Основные направления развития на 2013 и 2014 годы».

По словам спикера, также в четверг народные депутаты должны рассмотреть вопрос об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины, который избирался по квоте Верховной Рады Украины и достиг предельного возраста работы на этом посту.

Кроме того, В.ЛИТВИН призвал парламентские комитеты ускорить рассмотрение девяти законов, которые были заветированы Президентом Украины.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что во вторник, 20 сентября, предусматривается рассмотрение во втором чтении проекта закона «О противодействии торговле людьми».

По его словам, также на завтра запланировано рассмотрение президентского законопроекта «О численности Вооруженных сил Украины на 2012 год».

* * *

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН опровергает информацию об увеличении в госбюджете на 2012 год расходов на содержание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Эта информация не является действительной, поскольку приблизительно на 100 млн. грн. уменьшено в проекте госбюджета финансирование Верховной Рады Украины», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что проектом госбюджета-2012 предусмотрено финансирование парламента на уровне 750 млн. грн., тогда как в этом году – около 850.

«Поэтому выводы очевидны», - сказал он.

*** По данным издания «Зеркало недели», в госбюджете-2012 на 59380000 грн. будут сокращены расходы на содержание народных депутатов: на Аппарат Верховной Рады предусмотрено выделить 865 071 000 грн. - на 6,4% меньше, чем в 2011 году (924 451 000 грн.).

* * *

Верховная Рада Украины на этой неделе не будет рассматривать законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым судят лидеров оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, оппозиция сама сняла с рассмотрения на этой неделе этот законопроект, ссылаясь на то, что в парламенте не будет принято положительное решение.

В то же время, В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня утром был зарегистрирован еще один проект закона относительно декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса, который «более расширенно предлагает решить эту проблему».

«Я думаю, что рано или поздно мы к этому решению придем», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе народные депутаты от партии “За Украину” Вячеслав КИРИЛЕНКО и Владимир МОЙСИК зарегистрировали в ВР законопроект «О внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины» (относительно декриминализации ответственности отдельных служебных лиц).

Кроме того, депутаты Арсений ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”, партия “Фронт Змін”) зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно введения европейских стандартов в криминальной юстиции). Законопроектом предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 365 «Превышение власти или служебных полномочий». Также предлагается внести изменения в статью 191 Уголовного кодекса и дополнить его статьей 191-1 для разграничения ответственности за присвоение и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и за растрату чужого имущества.

* * *

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ предлагает Верховной Раде на этой неделе принять закон о пролонгации нулевой ставки НДС на импортируемый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

А.КЛЮЕВ предложил парламенту на этой неделе принять данный законопроект, чтобы пролонгировать эту ставку на 4-й квартал.

Также первый вице-премьер обратился к ВР, чтобы на текущей неделе были приняты законопроекты, касающиеся безвизового режима.

* * *

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что нынешние оппозиционеры, когда были у власти, также отменяли социальные льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после выступления лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Ивана КИРИЛЕНКО, который обвинил большинство в том, что оно на прошлой пленарной неделе отменило ряд льгот для социально незащищенных слоев населения, в том числе чернобыльцев.

В.ЛИТВИН отметил, что «рекордной» была остановка социальных льгот при принятии госбюджета на 2008 год. «Остановили, как вы знаете, 102 позиции социальных законов ценой 105 млрд.», - сказал он.

При этом спикер добавил, что после решения Конституционного Суда о неконституционности таких действий через несколько дней «Кабинет Министров Украины постановлением №530 подтверждает действие ликвидированных КС положений о прекращении и ликвидации социальных выплат, а в июне в ВР при присутствии тогдашнего Президента Украины (Виктора ЮЩЕНКО – УНИАН) 156 и 72 голоса принимают закон об остановке этих льгот».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что ответственность за отмену льгот несут все народные депутаты. Он отметил, что дал поручение, чтобы с 2000 года выписать, каким образом происходили голосования за отмену льгот и кто как голосовал.

«Возможно, мы будем тогда принимать законы, которые реально могут быть выполнены, а не будем пытаться устроить ярмарку подарков для людей перед выборами», - отметил спикер.

«А затем крики, обвинения, потому что тогда когда у власти - исходят из государственных позиций, а когда власти нет - говорят об интересах народа. Давайте будем постоянно ответственными. Мы наделали глупостей, и давайте будем их исправлять, но спокойно, взвешенно, найдя решение компромиссное», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений». Данным законопроектом отменяется ряд льгот для разных категорий граждан.

* * *

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент примет решение об отказе от перехода государства на зимнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Есть постановление, и я думаю, что мы ее примем, чтобы не переходить», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (регистр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делают и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

15 сентября текущего года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.

Финансы

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 сентября сократился на 11% и на начало дня 19 сентября составил 16,077 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 0,24%, или на 38,4 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0040/8,0085, к 12:00 цены поднялись до 8,0075/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 цены понизились до 0,2590/0,2594. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,8625 (+0,3026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3694/1,3696, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9540/10,9620, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9360/10,9470.

* * *

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 16 сентября т.г. составил 1,178 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 431,6 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,044 млрд. долл.

ТЭК

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в 2012 году сократить импорт природного газа по контракту с ОАО «Газпром» на 31,5%, или на 12,6 млрд. куб. м, по сравнению с прогнозируемым импортом в текущем году – до 27,4 млрд. куб. м.

Соответствующие показатели прогнозного баланса поступления и распределения природного газа содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

В то же время входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия ФИРТАША Ostchem Holding Ltd планирует в 2012 году увеличить импорт природного газа среднеазиатского происхождения на 36,5%, или на 1,694 млрд. куб. м, – до 6,33 млрд. куб. м.

При этом в 2012 году ожидаются импортные поставки газа с Марковского газоконденсатного месторождения (Ростовская обл., РФ) в объеме 187 млн. куб. м, тогда как в 2011 году газ с этого месторождения в Украину не поступает, а в 2010 году поступление составило 119 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 73,1%, или на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

В отчетный период импортные поставки газа из Российской Федерации выросли на 62,1%, или на 11 млрд. куб. м, — до 28,711 млрд. куб. м.

Химические активы Group DF Ostchem Holding в апреле-июле импортировали в Украину 2,013 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

В денежном выражении стоимость импортированного в январе-июле газа выросла в 1,8 раза — до 8,6 млрд. долл. Стоимость импортных поставок из России за 7 месяцев составила 8 млрд. долл.

* * *

Правительство прогнозирует, что в 2012 году производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в Украине вырастет в 8 раз или на 0,7 млрд. кВт/ч по сравнению с ожидаемой фактической выработкой в 2011 году (0,1 млрд. кВт/ч) – до 0,8 млрд. кВт/ч.

Соответствующие показатели прогнозного баланса электроэнергии содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады в пятницу, 16 сентября.

При этом доля электроэнергии, вырабатываемой на этих генерирующих мощностях, в общем энергобалансе страны возрастет до 0,4% с 0,05% ожидаемых в текущем году.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле т.г. ветровыми электростанциями в Украине выработано 29,839 млн. кВт/ч, солнечными электростанциями – 3,335 млн. кВт/ч.

Количество компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников и реализующих ее по "зеленым" тарифам, на протяжении первого полугодия 2011 года, по данным Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, возросло с 36 до 46, а количество эксплуатируемых ими электростанций – с 70 до 83.

* * *

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2012 году увеличится на 1,3%, или на 2,601 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемой фактической выработкой в 2011 году (197,589 млрд. кВт/ч) – до 200,190 млрд. кВт/ч.

Соответствующие показатели прогнозного баланса электроэнергии содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады в пятницу, 16 сентября.

Согласно сообщению, в 2012 году тепловые электростанции ( ГК ТЭС) сократят выработку электроэнергии на 0,2%, или на 108 млн. кВт/ч, – до 79,075 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемой выработкой в 2011 году, атомные электростанции (АЭС) – увеличат на 2,7%, или 2,445 млрд. кВт/ч, – до 91,5 млрд. кВт/ч, ГЭС и ГАЭС – сократят на 0,8%, до 10,615 млрд. кВт/ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции сократят на 1,9% - до 18,2 млрд. кВт/ч.

Согласно прогнозу правительства, в 2012 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), вырастет на 2,7%, или на 4,3 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемым фактом 2011 года, – до 194 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в январе-августе 2011 года увеличилось на 3,6%, или на 4,373 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2010 года – до 126,588 млрд. кВт/ч.

Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.

* * *

Австрийская BCS Enerqy планирует построить в Херсоне электростанцию, которая будет работать на бытовом мусоре.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной госадминистрации, возможность реализации данного проекта обсуждалась во время встречи председателя Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА с представителями компании BCS Enerqy (Австрия) и исполнительным директором компании T.W.C. GROUP (Канада) в пятницу, 16 сентября.

В частности, во время встречи был презентован проект выработки электроэнергии на основе использования биомассы на полигоне утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Херсоне. При этом, электростанция не будет сжигать бытовой мусор, а превращать его в газ. Она имеет абсолютно экологически чистый производственный процесс и способна вырабатывать до 105 млн. кВт/ч электроэнергии в год - с учетом того, что в Херсоне ежегодно вырабатывается около 120 тыс. тонн ТБО.

По заявлениям представителей BCS Enerqy, аналогичные электростанции компания уже построила в ряде стран, среди которых США, Германия и Италия..

Стоимость проекта пока не анонсировалась.

По результатам встречи стороны договорились о создании рабочей группы для изучения вопроса строительства данного объекта на территории областного центра.

* * *

Правительство Украины прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» экспортирует в Польшу в 2011 году 90 млн. куб. м газа собственной добычи в рамках контракта с Польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG) против 6 млн. куб. м в 2010 году.

Соответствующий прогноз содержится в прогнозном балансе поступления и распределения природного газа в законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

В то же время документ не содержит прогноза экспорта украинского газа на 2012 год.

Напомним, в июне т.г. замминистра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА сообщил, что НАК “Нафтогаз Украины” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа.

По его словам, именно такие объемы на 2011 год предусмотрены в контракте между НАК “Нафтогаз Украины” и польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG).

По словам В.МАКУХИ, в следующие годы объемы экспорта будут приблизительно на том же уровне.

Польский PGNiG в начале сентября 2010 года обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув из-за прекращения поставок газа. "Нафтогаз Украины", который объяснил прекращение поставок изменениями в национальном законодательстве, в октябре 2010 г. временно возобновил их.

Согласно подписанному между компаниями контракту, «Нафтогаз» в 2011 году обязан поставить в Грубешув 200 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Потребляющая ежегодно около 14 млрд. кубометров газа Польша импортирует около 9 млрд. кубометров, главным образом из России.

* * *

Во Львовской области снижены цены на сжиженный газ, который используется для потребностей населения.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении экономики и инвестиций Львовской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, ПАО "Львовгаз" (приказ №219 от 29.08.2011 г.) с 1 сентября этого года уменьшило цену на сжиженный газ для бытовых потребностей населения со 151,00 до 144,00 грн. за 1 баллон вместимостью 21 кг и приказом №219/1 от 29.08.2011 г. установило цену на газ сжиженный для бытовых потребителей в размере 123,43 грн. за 1 баллон вместимостью 18 кг.

Отмечается, что такие меры проведены с целью оптимизации ценовой ситуации на рынке сжиженного газа для обеспечения потребностей населения и во исполнение поручения первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА (№36186/15/1-11 от 22.08.2011 г.).

Как сообщал УНИАН, 30 августа в ходе селекторного совещания с руководителями регионов А.КЛЮЕВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и губернаторам в течение недели кардинально снизить розничные цены на сжиженный газ для населения.

Он отметил, что в последнее время розничные цены поставляющих компаний превышают оптовые в 2,2 - 6,5 раз.

А.КЛЮЕВ также поручил Антимонопольному комитету провести проверку действий участников рынка.

Он сообщил, что в мае был проведен специализированный аукцион, на котором были реализованы плановые объемы сжиженного газа за май-декабрь 2011 года по цене 2 тыс. 130 грн. за тонну (192,3 тыс. тонн).

«Если оптовая цена 1-го баллона сжиженного газа составила 44,73 гривни, то розничная цена никак не может быть выше 90-100 гривень», - сказал А.КЛЮЕВ.

В то же время, отметил первый вице-премьер, наблюдается повышение максимальных розничных цен на газ сжиженный в 15 регионах Украины. Например, в Черкасской области баллон стоит 98,90 грн., а самые высокие цены - в Херсонской области, где цена баллона достигла 291,67 грн.

Высокий уровень розничных цен также зафиксирован в Крыму - 250 грн., Одесской области - 204,54 грн. и в Севастополе - 195,00 грн. за 1 баллон, сообщил А.КЛЮЕВ.

* * *

Правительство Украины прогнозирует в 2012 году дефицит угля на внутреннем рынке в объеме 12,044 млн. тонн при ожидаемой фактической добыче рядового угля в стране на уровне 86,630 млн. тонн.

Соответствующий прогноз содержится в прогнозном балансе спроса и предложения угольной продукции в законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, в следующем году правительство ожидает значительного роста спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке (на 10,5%, или на 6,829 млн. тонн) до 72 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым спросом в 2011 году на уровне 65,171 млн. тонн.

В частности, украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали в 2012 году увеличат потребность в угле на 28,9% (на 9,294 млн. тонн) по сравнению с ожидаемым в 2011 году спросом – до 41,4 млн. тонн. В то же время предприятия черной металлургии сократят потребность 10,1% до 25,975 млн. тонн.

Согласно документу, экспорт угля из страны, по прогнозам правительства, в 2012 году сократится в 2,1 раза, или на 2,56 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым экспортом в 2011 году – до 2,24 млн. тонн.

Импорт угля Украиной в 2011 году составит 9 млн. тонн, что на 25,9% меньше факта импорта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

Транспорт

«Укрзализныця» продолжает подготовку хозяйств к работе в осенне-зимний период и по состоянию на середину сентября выполнено более 87% запланированных работ. Об этом УНИАН сообщил пресс-центр ведомства.

В частности, приняты меры по оздоровлению путевого хозяйства: по сравнению с планом на железных дорогах Украины к зиме уже готово 79,71% путей, модернизировано - 79,29%, капитально отремонтировано - 76,81%, средним ремонтом отремонтировано - 92,91%, комплексно-оздоровленным - 71,93% путей.

Кроме того, подготовлено 77,12% снегоочистительной и снегоуборочной техники. Проведен ремонт оборудования стрелочных переводов - 93,15% от плана. При этом 89,98% стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой для уборки сухого снега, 90,63% стрелочных переводов оборудованы электрообогревом.

Также продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду производственных зданий и сооружений "Укрзализныци", в частности, произведен ремонт и утепление дверей и окон, ремонт кровли, ремонт и наладка систем отопления помещений и пр.

Энергетическое хозяйство готово к зиме на 90,94%: произведен ремонт котельных установок, ремонт и наладка тепловых сетей, паропроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и канализации.

* * *

В Каневе начала работать вертолетная площадка с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час с подъездной дорогой.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, торжественное открытие вертолетной площадки состоялось сегодня при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА и председателя Черкасского областного совета Валерия ЧЕРНЯКА.

Как отмечают в министерстве, объект расположен недалеко от Шевченковского национального заповедника, что позволит ему принимать официальные делегации из других государств, туристические группы для ознакомления с достопримечательностями украинского национального и мирового историко-культурного наследия, историей Тарасовой (Чернечьей) горы и т.п. Кроме того, открытие вертолетной площадки улучшит развитие транспортной инфраструктуры Черкасской области и Украины в целом.

В состав вертолетной площадки входят, в частности, посадочная площадка, одноэтажный пассажирский терминал, контрольно-пропускной пункт, места для остановки автотранспорта и пр.

Пассажирский терминал - это два разновысоких прямоугольных объекта, которые пересекают друг друга. В первом сосредоточены все функциональные зоны: зал ожидания, конференц-зал на 30 мест, комнаты отдыха, охраны, переводчиков, обслуживающего персонала, бытовые помещения. Второй - «проходной» объект - соединяет въезд на территорию объекта с посадочной площадкой.

Справка УНИАН. Строительство объекта началось в начале марта 2011 года. Площадь участка под строительство составляет 8,5 га.

ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск) было выбрано по процедуре закупки у одного участника для строительства вертолетной площадки с пассажирским терминалом и подъездной дорогой в с. Пекари Каневского района Черкасской области.

"Завод Мастер-Профи Украина" является одним из трех генподрядчиков, задействованных в реконструкции НСК «Олимпийский».

Промышленность

В Украине за 8 месяцев 2011 г. производство марганцевого концентрата сократилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 26,9%, или на 261,5 тыс. тонн, - до 709,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за отчетный период увеличило производство марганцевого концентрата на 12,2 тыс. тонн, или на 2,5%, по сравнению с январем-августом 2010 г. - до 491,6 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 8 месяцев т.г. произвело 218 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 55,6%, или на 273,7 тыс. тонн меньше, чем по итогам января-августа 2010 г.

За 8 месяцев т.г. ОГОК также произвел 265,5 тыс. тонн марганцевого агломерата - на 40,1 тыс. тонн (на 17,8% больше), чем за январь-август 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.

(УНИАН)