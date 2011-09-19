ВР не следует спешить с отменой зимнего времени - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что парламенту не следует спешить с принятием решения об отмене перехода государства на зимнее и летнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Здесь не нужно ориентироваться на российского Президента, а нужно ориентироваться на реальную ситуацию», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он добавил, что «вся Европа живет в таком режиме, как мы сегодня живем, и, несмотря на все минусы, я не думаю, что нужно спешить с этим вопросом только потому, что Россия призвала все братские страны вместе изменить процедуру перехода на летнее время».

«Мы, украинский парламент, и те депутаты, которые работают в украинском парламенте, а не на зарплате в других парламентах, не должны переводить с русского языка на украинский законопроекты и регистрировать в украинском парламенте», - отметил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (реестр. № 8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делает и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.

15 сентября текущего года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.