Украина откажется от перехода на зимнее время?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент примет решение об отказе от перехода государства на зимнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Есть постановление, и я думаю, что мы ее примем, чтобы не переходить», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (регистр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Между тем, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что парламенту не следует спешить с принятием решения об отмене перехода государства на зимнее и летнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Здесь не нужно ориентироваться на российского Президента, а нужно ориентироваться на реальную ситуацию», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он добавил, что «вся Европа живет в таком режиме, как мы сегодня живем, и, несмотря на все минусы, я не думаю, что нужно спешить с этим вопросом только потому, что Россия призвала все братские страны вместе изменить процедуру перехода на летнее время».

«Мы, украинский парламент, и те депутаты, которые работают в украинском парламенте, а не на зарплате в других парламентах, не должны переводить с русского языка на украинский законопроекты и регистрировать в украинском парламенте», - отметил вице-спикер.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делает и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.

15 сентября текущего года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.