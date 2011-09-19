Во время Евро-2012 в Украине повысится террористическая угроза – СБУ

Во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине повысится террористическая угроза.

Об этом первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир ХИМЕЙ заявил в комментарии Информационному центру «Украина-2012».

«Основной риск, который нам приносит Евро-2012, - участие национальных сборных стран, контингенты которых принимают участие в боевых действиях в горячих точках – Ливия, Афганистан, ряд других стран Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Речь идет о том, что на территории нашей страны во время Евро-2012 повышается риск импортированного терроризма - совершение теракта по отношению к лицам из третьих стран на территории Украины», - сказал он.

По словам В.ХИМЕЯ, существует еще ряд рисков, связанных с массовым посещением Украины иностранцами, и упрощением в связи с этим визового режима, пограничного контроля.

«Существует возможность, что территорию Украины попробуют использовать в качестве транзитной или для оседания в нашей стране сторонников террористических организаций», - подчеркнул первый заместитель председателя СБУ.

Кроме того, по словам В.ХИМЕЯ, болельщики иногда специально едут в другие страны для совершения определенных хулиганских действий. "СБУ учитывает все эти риски, чтобы сделать невозможным нежелательное развитие событий", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ “Вопросы Штаба обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Согласно указу, штаб является вспомогательным органом при Президенте Украины. Среди основных задач штабу, в частности, оперативное информирование Президента об уровне террористической угрозы в Украине во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также подготовка и представление в установленном порядке предложений Президенту Украины по обеспечению международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом для предотвращения, противодействия и минимизации последствий террористических проявлений во время Евро-2012.

Руководителем штаба стал председатель Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.