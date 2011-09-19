Главное на 19 сентября (вечер)

Энергетика

Правительство Украины прогнозируетв 2012 году дефицит угля на внутреннем рынке в объеме 12,044 млн. тонн при ожидаемой фактической добыче рядового угля в стране на уровне 86,630 млн. тонн.

Соответствующий прогноз содержится в прогнозном балансе спроса и предложения угольной продукции в законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, в следующем году правительство ожидает значительного роста спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке (на 10,5%, или на 6,829 млн. тонн) до 72 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым спросом в 2011 году на уровне 65,171 млн. тонн.

В частности, украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали в 2012 году увеличат потребность в угле на 28,9% (на 9,294 млн. тонн) по сравнению с ожидаемым в 2011 году спросом – до 41,4 млн. тонн. В то же время предприятия черной металлургии сократят потребность 10,1% до 25,975 млн. тонн.

Согласно документу, экспорт угля из страны, по прогнозам правительства, в 2012 году сократится в 2,1 раза, или на 2,56 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым экспортом в 2011 году – до 2,24 млн. тонн.

Импорт угля Украиной в 2011 году составит 9 млн. тонн, что на 25,9% меньше факта импорта 2010 года.

Правительство Украины прогнозирует увеличение импорта автомобильного бензина в 2012 году в 2,4 раза, или на 1 млн. тонн, – до 1,7 млн. тонн по сравнению с ожидаемым показателем 2011 года.

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, производство бензина в Украине в следующем году сократится на 19,28%, или на 860 тыс. тонн, до 3,6 млн. тонн, а спрос на бензин уменьшится на 2,93%, или на 160 тыс. тонн, до 5,3 млн. тонн, по сравнению с ожидаемыми показателями 2011 года. Экспорт бензина автомобильного из Украины в 2012 году ожидается на уровне 0,6 млн. тонн, что на 30,2% меньше прогноза экспорта в 2011 году.

Кроме того, импорт дизтоплива в Украину в следующем году увеличится в 1,8 раза, или на 920 тыс. тонн, до 2,1 млн. тонн, производство сократится на 14,71%, или на 690 тыс. тонн, до 4 млн. тонн, а спрос на дизтопливо увеличится на 3,91%, или на 230 тыс. тонн, до 6,1 млн. тонн. Экспорт дизтоплива из Украины в 2012 году ожидается на уровне 0,7 млн. тонн, что на 7,7% больше прогноза экспорта в 2011 году.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что украинские нефтедобывающие предприятия в 2012 году увеличат добычу нефти на 4,3%, или на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, по сравнению с ожидаемой добычей в 2011 году (3,45 млн. тонн).

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, спрос на нефть на внутреннем рынке в 2012 году сократится на 20,5%. или на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, по сравнению с ожидаемыми результатами внутреннего потребления ресурса в 2011 году (16,35 млн. тонн).

Правительство также ожидает в следующем году сокращения объемов импорта нефти в страну до 9,4 млн. тонн против 12,9 млн. тонн, прогнозируемых по итогам текущего года. Экспорта нефти за пределы страны в 2012 году не ожидается.

Инвестиционно-финансовый дом "Капиталъ" (Россия), связанный с российской группой "Лукойл", сконцентрировал более 50% компании Vanco International Ltd (Бермудские острова), с которой по итогам конкурса в 2007 году правительство Украины заключало соглашение о разделе продукции в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Об этом сказано в списке аффилированных лиц ООО "Управляющая компания "Капиталъ" (Россия), обнародованном на официальном веб-сайте ИФД «КапиталЪ».

Согласно документу, непосредственным держателем доли Vanco International Ltd является Nexdale Limited (Кипр), аффилированная с инвестиционно-финансовым домом. Ранее 100% Vanco International владела Vanco Energy Company (США).

Кроме того, ИФД "Капиталъ" через Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited также владеет долей и в основной компании группы Vanco - Vanco Overseas Energy Limited (Кипр).

Украина в январе-августе т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 43,3%, или 1,099 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2010 года – до 3,639 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В августе т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,6 раза, или на 349,1 млн. кВт/ч, по сравнению с августом 2010 года, – до 566,2 млн. кВт/ч.

В январе-августе экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3,4 раза, или на 1,316 млрд. кВт/ч, – до 1,866 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 5,8 раза – до 1,319,5 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 2,1 раза, до 546,6 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-августе т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-июля вырос до 384,6 млн. кВт/ч против 12,6 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,333 млрд. кВт/ч, что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Финансы

Юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Госфинуслуг отмечает, что согласно Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями.

«Финансовое учреждение - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке» - говорится в сообщении.

При этом указывается, что деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц, а также страховая деятельность может осуществляться только после получения лицензии.

«Информация о юридическом лице, название которого «МММ-2011», в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Госфинуслуг, не вносилась, статус финансового учреждения такое лицо не приобретало, соответствующих лицензий не получало» - подчеркивают в Комиссии.

Украинская банковская система в январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 4,553 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков Украины за восемь месяцев 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 2,9% и составили 91,842 млрд. грн. Расходы банков сократились на 1,8% и составили 96,395 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила реестр крупных налогоплательщиков Украины на 2012 год, согласно которому в следующем году их количество вырастет на 20% - до 1359.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

«В 2012 году таких налогоплательщиков станет больше на 20%, чем в этом году. Их количество будет составлять 1359 плательщиков. Это свидетельствует о том, что крупный бизнес расширяется, наращиваются объемы производства. Убежден, что эта тенденция будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии со ст. 64 Налогового кодекса, после включения налогоплательщика в реестр и получения сообщения центрального органа ГНСУ об этом налогоплательщик обязан встать на учет в специализированном налоговом органе, который осуществляет налоговое сопровождение крупных налогоплательщиков, с начала налогового периода (календарного года), на который сформирован реестр.

Социальная политика Пенсионный фонд (ПФ) предлагает лишать «упрощенцев» права платить единый или фиксированный налог в случае несвоевременной уплаты единого социального взноса.

Текст данного законопроекта размещен на официальном сайте фонда.

Данным документом предлагается ввести соответствующие изменения в Налоговый кодекс с целью своевременной уплаты единого взноса.

Согласно законопроекту, лишение права платить единый или фиксированный налог наступает со дня, следующего за налоговым (отчетным) периодом.

В ПФ отмечают, что принятие акта позволит улучшить платежную дисциплину плательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предлагает реструктуризировать задолженность по уплате единого взноса и списать пеню по долгам предприятий.

Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте фонда.

Согласно документу, налогоплательщики, которые на протяжении 6 месяцев со дня вступления в силу законопроекта “О мерах по стимулированию уплаты текущих платежей по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и погашению задолженности в Пенсионный фонд Украины” не имеют задолженности по уплате единого взноса, имеют право на рассрочку сумм задолженности за период до 31 декабря 2010 года.

Реструктуризация долга предусматривает его уплату равными частями сроком на 24 календарных месяца начиная с месяца подачи заявления плательщиком.

Заявления, поданные налогоплательщиками позже шестимесячного срока со дня вступления в силу данного законопроекта, не будут рассмотрены.

Договор о рассрочке подлежит досрочному расторжению, если страхователь не платит в полном объеме рассроченные платежи и текущие платежи по единому взносу на протяжении трех базовых отчетных периодов.

Страхователю, который в соответствии с договором о рассрочке в полном объеме оплатит задолженность и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса за период действия договора, штрафы и пеня, связанные с этой задолженностью, подлежат списанию.

Кабинет министров прогнозирует рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2012 году на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Соответствующий прогноз Кабмина заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Для лиц, утративших трудоспособность, в 2012 году предусмотрен рост прожиточного минимума на 75,17 грн. – до 842 грн., в том числе: для детей до 6 лет – рост на 80,33 грн. – до 915 грн.; для детей 6-18 лет – на 140,08 грн. – до 1140 грн.

Кабмин также прогнозирует рост среднего размера помощи малообеспеченным лицам на 165 грн. – до 1315 грн.

В 2011 году уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократится с 8,1% до 7,6-8,1%, в 2012 году – до 7,2-7,7%.

Соответствующий прогноз Кабинета министров заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Согласно данным МОТ, в 2010 году в Украине насчитывалось 1,8 млн. безработных граждан, в 2011 году количество безработных составит 1,7-1,8 млн. человек, в 2012-м – 1,6-1,7 млн. человек.

Уровень занятости в возрасте 15-70 лет, по методологии МОТ, в 2011 году составит 58,7% населения (2010 год – 58,5%), в следующем году – 59%. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет в Украине в прошлом году составило 20,3 млн. человек, по итогам 2011 года ожидается рост до 20,4-20,6 млн. человек, а в 2012-м – до 20,5-20,7 млн. человек.

В программе отмечается, что около 30% рабочих мест в экономике связаны с опасными и вредными условиями труда.

Кабинет министров ожидает увеличения доли бедного населения по национальному критерию в Украине по итогам 2011 года на уровне 2,4% - до 26,5%.

Соответствующий прогноз заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Согласно прогнозу на 2012 год, ожидается сокращение доли бедного населения в стране на 0,3% - до 26,2%.

Темпы роста номинальной среднемесячной заработной платы, скорректированной на индекс потребительских цен, в текущем году ожидаются на уровне 10,1%, в 2012 году – 6,6%.

Средний размер пенсии по итогам 2011 года, по прогнозам правительства, составит 1,283 тыс. грн. (рост по сравнению с 2010 годом – на 127 грн.), по итогам 2012 года – 1,405 тыс. грн. Минимальный размер пенсии по возрасту в среднем в 2011 году составит 766,8 грн., в 2012 году – 842 грн.

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(УНИАН)