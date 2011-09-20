Курс НБУ на 20.09.11

Официальный курс НБУ на 20.09.11100 USD – 797.3700 (19 сентября – 797.3300)100 EUR – 1087.6924 (19 сентября – 1097.1261)10 RUR – 2.5832 (19 сентября – 2.6114)Учетные курсы банковских металлов на 20.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 144882.13 (19 сентября – 141765.27)961 XAG 10 Серебро – 3226.16 (19 сентября – 3186.93)962 XPT 10 Платина – 144563.18 (19 сентября – 143439.67)964 XPD 10 Палладий – 57889.06 (19 сентября – 58603.76)

Официальный курс НБУ на 20.09.11 100 USD – 797.3700 (19 сентября – 797.3300) 100 EUR – 1087.6924 (19 сентября – 1097.1261) 10 RUR – 2.5832 (19 сентября – 2.6114) Учетные курсы банковских металлов на 20.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 144882.13 (19 сентября – 141765.27) 961 XAG 10 Серебро – 3226.16 (19 сентября – 3186.93) 962 XPT 10 Платина – 144563.18 (19 сентября – 143439.67) 964 XPD 10 Палладий – 57889.06 (19 сентября – 58603.76)

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