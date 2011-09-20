ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина не найдет в Азербайджане альтернативу российскому газу - мнение» пишет: российский эксперт Константин Симонов готов поспорить с министром Юрием Бойко на любую сумму денег, что Украина в ближайшие годы не сможет существенно сократить импорт российского газа, как это обещают украинские политики…

http://delo.ua/world/ukraina-ne-najdet-v-azerbajdzhane-alternativu-rossijskomu-gazu-164682/

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Также «Дело» в публикации «Азарову жалуются на Арбузова за паспортный контроль при покупке валюты» пишет: премьер-министра в социальной сети Facebook забросали вопросами об изменении в правилах обмена валюты. Азаров пока не отвечает…

http://delo.ua/ukraine/azarovu-zhalujutsja-na-arbuzova-za-pasportnyj-kontrol-pri-pokupke-164670/

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«Дело» в публикации «Генпрокуратура закупила наград на полмиллиона гривен» пишет: ГПУ провела тендер на изготовление нагрудных знаков. Победителем оказалась фирма «Герольдмайстер», которая обязалась выполнить эти работы за 462 тысячи гривен…

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-zakupila-nagrad-na-polmilliona-griven-164681/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Если мы потеряем эту возможность, нам будет очень тяжело к ней вернуться», в котором пишет: Евросоюз не намерен признавать политзаключенными находящихся сейчас под следствием членов правительства Юлии Тимошенко. При этом в ЕС считают, что украинские власти пытаются решить их проблемы. Но даже это не отменяет одного из ключевых требований к Киеву — лидеры оппозиции должны иметь возможность участвовать в парламентских выборах 2012 года. В противном случае Брюссель готов заблокировать вступление в действие соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом изданию рассказал еврокомиссар Штефан Фюле…

http://www.kommersant.ua/doc/1777213

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бизнес не скроется от пенсии», в котором пишет: государство нашло способ заставить предпринимателей вовремя платить единый социальный взнос. В противном случае, по предложению Пенсионного фонда (ПФУ), они будут лишены права на упрощенную систему налогообложения. При этом "единщики" смогут рассчитывать на реструктуризацию предыдущих долгов перед ПФУ в случае своевременного внесения текущих платежей. Впрочем, эксперты и предприниматели не видят необходимости в дополнительных финансовых санкциях…

http://www.kommersant.ua/doc/1777273

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Издание «Экономические известия» в публикации «Молоко испаряется» пишет: производство молока снижается который год подряд, но власти в упор этого не замечают: их потери на бумаге куда скромнее данных самих переработчиков. При этом очередного падения производства в молочном секторе не избежать уже в октябре, считают специалисты…

http://markets.eizvestia.com/full/moloko-isparyaetsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Нефтегазу» написали сценарии», в котором пишут: эксперты обсудили возможные сценарии реструктуризации «Нафтогаза». Кроме игры в контексте продолжающихся переговоров по цене газа, они видят в этом процессе угрозы энергетической безопасности страны…

http://markets.eizvestia.com/full/neftegazu-napisali-scenarii

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«Экономические известия» публикуют материал «Безнадежно в минусе», в котором пишут: банковская система продолжает нести убытки, формируя резервы под проблемные займы. При этом сегодняшняя дороговизна кредитных ресурсов лишь обостряет проблему низкой рентабельности банков…

http://finance.eizvestia.com/full/beznadezhno-v-minuse

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Газета «Сегодня» в публикации «Кабмин настаивает на рынке земли. В Раде хотят спасти селян» пишет: купля-продажа земли в Украине станет реальностью. Правда, когда это будет, предсказать сейчас сложно. Кабмин внес соответствующий проект закона, который хочет ввести в действие с 1 января 2012 года. С этим в парламенте согласны далеко не все…

http://www.segodnya.ua/news/14290166.html

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Также «Сегодня» в публикации «Борщ будет дешевым» пишет: овощи подорожают с первыми заморозками, а твердый сыр дешеветь уже не будет…

http://www.segodnya.ua/news/14290136.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Курс рубля вернулся к значениям конца прошлого года» пишет: несмотря на нехватку ликвидности у российских банков, курс рубля продолжает снижаться, приближаясь к верхней границе установленного ЦБ плавающего коридора. ЦБ менять политику и расширять коридор не планирует, а банкиры полагают, что кто-то запасается валютой…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1369926/kurs_na_slabost

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Также «Ведомости» в публикации «Сколько стоит прекращение столичных строек» пишут: расторжение инвестиционных контрактов с девелоперами обойдется Москве более чем в 15 млрд руб. за четыре года. Такие суммы предусмотрены в бюджете, но эксперты считают, что и этих денег не хватит…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1369928/milliardy_na_razryv

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Издание «Известия» в публикации «Бизнес-авиации позволят обойтись без резервных бортов» пишет: Минтранс РФ по поручения правительства разработает соответствующие поправки в законодательство…

http://www.izvestia.ru/news/501148

(УНИАН)