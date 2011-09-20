ЕС не считает арестованных экс-чиновников политическими заключенными — еврокомиссар

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Штефан ФЮЛЕ заявляет, что Евросоюз не считает политическими заключенными арестованных в Украине экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом Ш.ФЮЛЕ заявил в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (№ 148 от 20 сентября 2011 года).

"Нет, они не являются политическими заключенными. Мы не считаем никого из них таковыми", - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его мнению, уголовное преследование экс-чиновников в Украине является следствием нереформированной судебной системы и несовершенством уголовного законодательства. "Я вижу четкое различие между проблемными случаями в Украине и политическими заключенными в Беларуси, за которыми мы признаем такой статус. В Беларуси их арест стал следствием того, что они выступали против диктатуры ЛУКАШЕНКО. А в Украине возникают вопросы о качестве законодательства и об уровне независимости судебной системы. В то же время мы видим, что ваша власть прилагает усилия для исправления существующих недостатков", - пояснил еврокомиссар.

По словам Ш.ФЮЛЕ, руководство Украины "еще год назад" предложило провести ряд реформ, в том числе Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. "Декриминализация экономических преступлений — только часть этого процесса, этим дело не ограничится. Так что мы видим, как Киев прилагает усилия для создания системы, которая станет намного ближе к европейским ценностям. В конкретном случае, в деле бывшего премьер-министра ТИМОШЕНКО, мы получили заверения на наивысшем уровне, что украинская власть осознает сложность ситуации, ее подтекст, понимает неоднозначность обвинения экс-премьера по тем статьям, на которых основывается сегодня процесс по ее делу", - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

"Нас заверили, что Киев искренне заинтересован в решении этого вопроса. Я же отметил, что у Украины будут сложности, если бывшего премьер-министра и ее коллег посадят, основываясь на законодательстве, корни которого уходят в советскую судебную систему. К слову, если вы изучите законы стран-членов ЕС, то вряд ли найдете там статьи, подобные тем, по которым проходит ТИМОШЕНКО", - добавил еврокомиссар.