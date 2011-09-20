Януковича подставили арестом Тимошенко - Герман

Советник Президента Анна ГЕРМАН считает, что главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА подставили арестом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV, комментируя арест Ю.ТИМОШЕНКО, передает «Украинская правда».

"Если бы ЯНУКОВИЧ решал это дело, он не сделал бы себе такой огромной кривды. Потому что тот, кто сделал это, в то время когда ЯНУКОВИЧ был в отпуске, когда было сделано так, что он не имел информации…", - отметила советник Президента.

"Если бы я знала, кто это сделал… Если бы я знала, кто принял такое решение. Я задавила бы его собственными руками", - уточнила А.ГЕРМАН.

При этом она заявила, что суд по делу Ю.ТИМОШЕНКО найдет законное решение.

"Я верю и знаю, что справедливость в отношении Юлии ТИМОШЕНКО будет найдена. Если она виновна - она будет вынуждена отвечать, если она не виновна - мы должны будем все попросить у нее прощения", - заявила советник Президента.

"Я верю, что банк справедливости Украины еще не является банкротом. Может, он близок к банкротству, но он еще не банкрот", - добавила она.