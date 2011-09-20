Ответственность чиновников за нарушения при выдаче разрешительных документов ужесточат

Правительство предлагает ужесточить ответственность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя соответствующий законопроект, одобренный правительством 19 сентября, сообщает его пресс-служба.

Соответствующий Проект Закона о внесении изменений в ст. 166-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности должностных лиц государственной власти и органов местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера под №9182 зарегистрирован и размещен на сайте Верховной Рады.

По словам А.КЛЮЕВА, существующий сегодня перечень правонарушений в данной сфере является неполным и не учитывает всех возможных злоупотреблений со стороны разрешительных органов и их должностных лиц.

Первый вице-премьер-министр перечислил эти возможные нарушения, за которые предлагается наказывать чиновников: неуведомление или несвоевременное уведомление об отказе в выдаче разрешительных документов, нарушение сроков выдачи, необоснованный отказ в выдаче и аннулировании таких документов. Также предлагается привлекать к ответственности мэра города областного и республиканского (АРК) значения, председателя районной и районной в городах Киеве и Севастополе горгосадминистрации за недостаточность действий по организационному и материально-техническому обеспечению разрешительного центра и государственного администратора.

А.КЛЮЕВ сообщил, что речь идет об установлении взысканий за нарушения - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Предлагается также установить, что повторное совершение в течение года указанных правонарушений будет тянуть за собой наложение штрафа на должностное лицо в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А.КЛЮЕВ выразил надежду, что принятие и выполнение этого законопроекта в сочетании с системой других новаций, которые уже приняты или готовятся парламентом и правительством, постепенно существенно улучшат условия ведения бизнеса в Украине.