Более 80% украинцев считают, что уровень коррупции вырос - опрос

80,7% граждан считают, что уровень коррупции в Украине в 2011 году вырос или не изменился, по сравнению с 2009 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила руководитель экспертного совета Европейской исследовательской ассоциации Светлана ГОРНАЯ, комментируя итоги исследования «Состояние коррупции в Украине. Сравнительный анализ общенациональных исследований 2007-2009, 2011 гг.»

При этом более трети сфер и институтов рассматриваются респондентами как коррумпированные, отмечает заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория ЗАХОЖАЯ. Среди самых коррумпированных органов 64,4% граждан назвали Госавтоинспекцию (2009 год – 63,3%), 60,3% - судебную систему (2009 год – 59,3%), 60,3% - получение медицинских услуг (2009 год – 54,2%) и 59,1% - милицию (2009 год – 58,4%), говорит она.

По словам С.ГОРНОЙ, уровень доверия ко всем органам власти в 2011 году незначительно увеличился. Так, наибольший уровень доверия населения зафиксирован по отношению к местным властям, в 2011 году ей доверяют 20,1% опрошенных граждан (в 2009 году – 19,4%). «Доверие к власти в центральной Украине с каждым годом показывает снижение… Местным властям центральной Украины необходимо над этим задуматься», - комментирует С.ГОРНАЯ.

Президенту и Администрации Президента доверяют 14% населения (2009 год – 4,7%), областным органам власти – 10% (2009 год – 9,3%), Кабинету министров – 9,2% (2009 год – 6,7%), парламенту – 7,7% (2009 год – 4,2%).

Большинство опрошенных в т.г. (77,6%) считают борьбу с коррупцией обязательством Президента Украины (2009 год – 68,8%).

Также С.ГОРНАЯ отмечает сокращение количества людей, втянутых в коррупционные действия с 67% в 2007 году, до 62,5% в 2009 году и до 60,1% в текущем году.

В целом в Украине не более 17,6% граждан считают любые антикоррупционные меры эффективными, и это только среди проинформированных граждан относительно принимаемых мер, количество которых колеблется от 10% до 30%, в зависимости от того, о каких именно мерах идет речь (инициативы Президента, Кабмина, парламента, бизнеса и т.д.).

Общенациональное исследование относительно коррупции проводилось на территории всех областей Украины, а также в АР Крым, Киеве. В ходе каждого исследования (в 2007, 2009 и 2011 гг.) было опрошено более 10 тыс. респондентов старше 18 лет, метод опроса – личное интервью, формирование выборки – случайная многоступенчатая с квотным выбором на последнем этапе. Заданием исследования было провести мониторинг изменений в восприятии и опыте коррупции населения Украины, по сравнению с результатами исследований 2007-2009 гг.